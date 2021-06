‘Atlar öldü dediler, ölüm belgeleri yok’

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe , önceki gece katıldığı bir online programda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin icraatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte söyledikleri:İstanbul'da 1994'te 4 tane içme suyu arıtma tesisi vardı; 2019'da 21'e yükselttik. 2 tane atık su arıtma tesisi vardı, 87'ye yükselttik. CHP'li İBB yönetimi ise 2 yılda sadece 'temel atmama töreni' yaptı."978 at nerede?" diye sorduk. İBB yönetimi hala şeffaf bir açıklama yapmadı. Bu atlar nereye, kimlere, ne karşılığında verildi? Reklam filminde kullanılan 1 at hariç diğer atların ne durumda olduğu konusunda endişeliyiz. Öldü denilen atların ölüm belgesi yok. Kayıp denilen atlar hakkında bir tutanak yok. Atlar buhar oldu. Bu işin sorumlusu kim? Atların akıbeti nedir? Açıklayın.Seçim zamanı 'Suyu ucuzlatacağız' diyenler 2 yılda 5 kez suya zam istediler. En son meclis oturumunda ise yüzde 50 zam istediler. Hani her şeyi ucuzlatacaktınız?