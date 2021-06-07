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Giriş Tarihi: 7.6.2021 22:29

Büyükşehir Belediyesi bütün ezberleri bozdu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Denizli Büyükşehir Belediyesi bütün ezberleri bozdu

Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs kapanma günlerinde zor günler yaşayan kent genelindeki yaklaşık 38 bin esnaf, 40 bin işyerine 4 ay boyunca su faturalarında yüzde 90 indirim yapılacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs tedbirleri kapsamında kent genelindeki esnafa vereceği destekler sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki yaklaşık 38 bin esnaf, 40 bin işyerine 4 ay boyunca su faturalarında yüzde 90 indirim yapılacağını duyurdu. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin bu indirimi, kentteki esnaf tarafından sevinçle karşılandı.

BAŞKAN ZOLAN: ZOR GÜNLERİ OMUZ OMUZA BİRLİKTE ATLATACAĞIZ

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı , salgından en çok etkilenen esnafın dertlerine çare olabilmek için hayata geçirdikleri projeleri açıkladı.

Başkan Osman Zolan, "Esnafımızı bekletmeden ödemeleri yapmaya başladık. Müracaatlar onaylandıkça ödemeler de devam edecek. Esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi. Esnaf ve tüm ticari işletmelere yönelik Haziran- Temmuz- Ağustos-Eylül aylarını kapsayan içme suyu faturalarındaki yüzde 90 oranındaki indirim sürecinin de başladığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Bu zor günleri dayanışma içerisinde, omuz omuza yine birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu.



DESTEKLERDEN DOLAYI MEMNUNUZ

Pide salonu işletmecisi Ahmet Eker Tefenlioğlu da, Denizli'ye 6 yıl önce gelen bir esnaf olduğunu kaydederek, "Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerine başvurdum. Allah razı olsun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'dan. Kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kahvehane işletmecisi Ramazan Seren, "Bu zor süreçte Denizli Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Osman Zolan'a yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Memnunuz" dedi. Kahvehane işletmecisi , ise, "Büyükşehir Belediyesinin vermiş olduğu desteklere teşekkür ederiz. Her zaman Başkanımız Osman Zolan'ın yanındayız, duacıyız" dedi.

Denizli çevresinde bulunan, , , ve 'daki CHP'li büyükşehir belediyelerinin esnafın su faturaları konusunda ne yapacağı merak konusu oldu.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi bütün ezberleri bozdu
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