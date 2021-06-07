Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Fransa, Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı! İşte ele alınan konular
Giriş Tarihi: 7.6.2021 21:03 Son Güncelleme: 7.6.2021 21:17

, Çavuşoğlu- görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı! İşte ele alınan konular

Fransa, Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı! İşte ele alınan konular

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Dışişleri Bakanı ile Franssız mevkidaşı arasında yapılan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlar, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ile arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanların, görüşmede , ve Orta Doğu'da barış sürecini ele aldıkları ifade edilerek, Libya'da siyasi, güvenlik ve seçim geçiş takvimine uyulmasını sağlamak ve ateşkesi gerçeğe dönüştürmek için her şeyin yapılması gerektiği kaydedildi.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

İki bakanın, 14 Haziran'da düzenlenecek kapsamında bünyesindeki iş birliği, Avrupa Birliği (AB)-NATO ilişkileri ile ittifakı destekleyecek değer ve ilkeleri de görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ayrıca, 24-25 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi kapsamında Türkiye-AB ilişkileri, Doğu Akdeniz'deki durum ve ikili ilişkilerin de ele alındığı ifade edilerek, bakanların, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari bağın önemine değindikleri ve Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesinin (JETCO) bir sonraki toplantısını sonbaharda düzenlemek istediklerini dile getirdikleri aktarıldı.

Açıklamada, "Bakanlar, ortak yararlarına olacak konularda temasları sürdürme konusunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa, Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı! İşte ele alınan konular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA