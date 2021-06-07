Fransa, Çavuşoğlu-Le Drian görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı! İşte ele alınan konular

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Çavuşoğlu ile Le Drian arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanların, görüşmede Libya, Suriye ve Orta Doğu'da barış sürecini ele aldıkları ifade edilerek, Libya'da siyasi, güvenlik ve seçim geçiş takvimine uyulmasını sağlamak ve ateşkesi gerçeğe dönüştürmek için her şeyin yapılması gerektiği kaydedildi.