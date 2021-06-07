Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezasız kalmadı. Emniyet Genel Müdürlüğü, günümüzde hayvanlara karşı yapılan şiddet, eziyet ve tecavüz gibi olayların artmasıyla birlikte hareket geçti. Hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçilmesi için "HAYDİ" mobil uygulamasını geliştirdi.

Bununla da yetinmeyerek Asayiş Daire Başkanlığı, 81 ilde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturuldu. Hayvanlara karşı işlenen suçların vahameti ise 4 aylık raporda gözler önüne serildi. Hayvanlara karşı işlenen çeşitli suçlardan 434 kişiye 1 milyon 707 bin 910 lira para cezası kesilirken, hayvanlara karşı 444 olayda 388 kişiye adli işlem uygulandı.

Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen özellikle hayvanlara karşı kötü davranma, dövme, eziyet gibi olayların sıklıkla gerçekleşmesi, hayvanlar kullanılarak işlenen suçların önlenmesi ve suçlara daha hızlı müdahale edilebilmesi için 81 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirlikleri oluşturuldu. Birimde görev alan personel, gönüllülük esasına göre, özellikle üniversitelerin veteriner, veteriner teknisyenliği, hayvan bilimci gibi bölümlerinden mezun olanlar arasından bin 994 kişi seçildi. Ayrıca olaylara müdahalelerde kullanılacak olan 88 araçların iç ve dış tasarlanarak illere gönderildi.

Vatandaşların çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçları hızlı ihbar edebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca "HAYDİ" mobil uygulamasını Apple Store ve Play Store üzerinden cep telefonlarına indirme imkanı sundu. Uygulama, kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazılmasının ardından telefona gelen doğrulama kodunun girilmesiyle etkin hale geliyor. HAYDİ uygulamasını 65 bin 800 kişi cep telefonuna indirirken 7 bin 300 ihbar düştü.



Doğanın bir bütün olarak yaşaması, ekolojik dengenin korunması, insanlar kadar bu dünyayı birlikte paylaştığımız diğer canlıların da temel hakkı olduğu insanlar tarafından unutuluyor. Konuşamadıkları için, istediklerini söylemekten mahrum kalan diğer canlılar, her geçen gün daha fazla zarar görmeye başladı. Günümüzde hayvanlara karşı yapılan şiddet, eziyet ve tecavüz gibi olayların artmasıyla birlikte polis ekipleri hareket geçti. Ekiplerin, 4 ayda içinde yaptığı adli ve idari işlemler durumum vahametini ortaya koydu.

434 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri 1 Ağustos 2020 ile 31 Aralık 2020 yılı arasında, "Ptbull Terrier, Japanese Tosa gibi tehlike arz eden 151 hayvanları besleyen toplam 142 kişiye 151 kabahat suçundan 1 milyon 398 bin 778 lira para cezası uygulandı. Trafik kazası sonucu hayvana çarpıp yardım etmeden kaza yerinden kaçan 136 kişiye 134 bin 331 lira, hayvanlara kötü davranan 64 kişiye 59 bin 38 lira, hayvanları döven 29 kişiye 27 bin 656 lira, hayvanlarla cinsel ilişkide bulunan 14 kişiye 15 bin 152 lira, hayvanların bakımlarını ihmal eden 15 kişiye 14 bin 205 lira, beslediği hayvanı sokağa atan 6 kişiye 5 bin 682 lira, beslediği hayvanı aç susuz bırakan 4 kişiye 11 bin 722 lira, hayvana gücünü aşan yük yükleme yapan 3 kişiye 947 lira, hayvana zararlı yiyecek içecek veren 3 kişiye 2 bin 841 lira, hayvan dövüştürme suretiyle kumar oynatan 2 kişiye 2 bin 350 lira para cezası uygulandı. Toplamda ise hayvanlara karşı işlenen suçlara polis kayıtsız kalmayarak 434 kişiye 1 milyon 707 bin 910 lira para cezası kesti."

Ayrıca hayvanlara kötü davranan kişileri tespit eden polis ekipleri para cezasının yanında adli işlem de başlattı. Sahipli 255 hayvanı öldüren 207 kişi, sahipli 179 hayvanı işe yaramayacak hale getiren veya değerinin düşüren 175 kişi, hayvanları pornografik yayınlarda kullanan 1 kişi, çevrenin kasten kirletilmesi sonucu hayvanın zarar görmesine neden olan 1 kişi olmak üzere toplam 444 olayda 388 kişiye adli işlem uygulandı. Hayvanları zarar gören veya öldürülen 402 kişide mağdur oldu.