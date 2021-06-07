HSK’ya seçilen 11 üye göreve başlıyor

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) seçilen 11 üye bugün göreve başlıyor. İlk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek olan üyeler, daha sonra genel kurul toplantısında bir araya gelecek. Genel kurulda HSK Başkanvekili'nin ve dairelerin belli olması bekleniyor. HSK üyeliğiyle ilgili seçim süreci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın atadığı 4 ismin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sona erdi. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi bugün sona erdi. Bu kapsamda, 7 tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi
(TBMM) Genel Kurulu'nda seçilen, 4 tanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan toplam 11 isim belirlendi. Bu kapsamda, 25 Mayıs'ta HSK seçimi gündemiyle açılan TBMM Genel Kurulu
'nda yapılan oylamalar sonrasında 400 oy yeter sayısını alan Hamit Kocabey
, Aysel Demirel
, Ergün Şahin
, Bilal Temel, Sinan Esen, Cumhur Şahin ve Ömür Topaç HSK üyesi olarak seçilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan 4 isim de 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'ye yayımlanan atamalara göre; Halil Koç, Mehmet Akif Ekinci, Ömer Faruk Yıldırım ve İbrahim Kolcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyesi olarak atandı.