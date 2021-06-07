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Giriş Tarihi: 7.6.2021 09:30 Son Güncelleme: 7.6.2021 09:30

Son dakika haberler: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in itiraf oyunu!

HALİT TURAN HALİT TURAN
Son dakika haberler: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in itiraf oyunu!

Son dakika... FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen “mahrem” konuları anlatmadan etkin pişman olmaya çalıştı. Gülen, FETÖ konusunda uzman polislerin taktiksel itirafçı raporuyla tutuklandı

Son dakika haberi... MİT tarafından yurtdışında yapılan operasyonla yakalanarak 'ye getirildikten sonra tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesine SABAH ulaştı. FETÖ içerisinde bildiği birçok mahrem konuları anlatmadan etkin pişman olmaya çalışan Gülen, 'da üniversite eğitimi alırken, FETÖ üyesi askerlere mahrem abilik yaptığını anlattı. Yurtdışında kaldığı yerleri ve örgüt bağının Fetullah Gülen'in yeğeni olması nedeniyle başladığını öne süren Gülen, mahrem yapılanmada bildiklerinin sınırlı olduğunu öne sürdü.

SON DAKİKA | KIZ ÇOCUĞUNA TECAVÜZ!

Aynı zamanda 'da 2007'de babası ve kardeşi ile birlikte 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz olayı nedeniyle de "Küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı" suçundan aranan zanlı, tecavüz olayıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara ise "Kızın akli dengesi yerinde değildi" diyerek inkara sarıldı.

TAKTİKSEL İTİRAFÇI

Yeğen Gülen'in örgütteki konumu, uzun yıllar örgüt içinde bulunması, mahrem yapıyla olan bağlantıları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili bildiklerini anlatmadığını tespit eden Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde FETÖ soruşturmalarını yürüten uzman ekip, zanlı hakkında rapor hazırladı. FETÖ hakkında sözde bildiklerinin tamamını anlattığını öne süren zanlının taktiksel itirafçı olmaya çalıştığı değerlendirilerek tutuklanması gerektiği mahkemeye hazırlanan fezlekeyle anlatıldı.

Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve nöbetçi mahkemede sorgulanan Gülen tutuklandı

Selahaddin Gülen'in itiraflarında bahsettiği mahrem abilik yaptığı askerler ve birlikte hareket ettiği birçok isim de mercek altına alındı. Örgüt üyesinin verdiği bilgilerin analiz edilerek soruşturmanın genişletileceği öğrenildi. Gülen'in örgütsel itirafları örgütün yaptığı bir propagandayı da çökertmiş oldu. Firari örgüt üyesi Adem Yavuz Arslan, zanlı yakalandığında "Bahsettikleri kişinin Gülen soyismini taşıması dışında bir özelliği yok" demişti.

Yine firarilerden Kemal Gülen ise "Selahattin büyük isim değildir, o sıradan mütevazı bir öğretmendir" diyerek sosyal medyadan örgütün önemli ismini basitleştirmeye çalışmıştı.

Örgüt üyesinin kız kardeşi Sümeyra, Fetullah Gülen'in sözde özel kalemi Cevdet Türkyolu ile evli.

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Son dakika haberler: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in itiraf oyunu!
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