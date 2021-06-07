Yeni HSK ilk Genel Kurul için toplandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni üyelerle ilk Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Gül, "Yargı ele geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir kurum değildir" dedi.



Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçilen yeni üyeler, HSK Başkanı ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında ilk Genel Kurul toplantısını yaptı.



SİVİL ANAYASA'DA UZLAŞI BEKLENTİSİ



Toplantının açılış konuşması gerçekleştiren Başkan Gül, HSK seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) iktidar ve muhalefetiyle uzlaşma sağlanmasının demokrasi adına çok sevindirici bir durum olduğunu belirterek, "Toplumsal sözleşmemiz olacak olan yeni sivil anayasa yapımında HSK'ya üye seçiminde gösterilen iyi niyetin, uzlaşmanın, usul ve yöntemin önemli bir yol göstericiliği misyonu olacağına inanıyoruz" dedi.





FETÖ İLE MÜCADELE VURGUSU



Gayret ve fedakarlıkla 4 yıl boyunca HSK'ya hizmet eden üyelere iş ve aile yaşamlarında başarılar dileyen Gül, "Görev süreleri boyunca yargının bağımsızlığı için hassasiyet gösteren ve eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün hakim ve savcı görünümlü teröristlerini yargıdan temizlemek için titizlikle çalışan HSK'nın değerli üyelerine milletimiz ve yargı teşkilatı adına teşekkür ediyorum. HSK'nın yeni seçilen üyelerinin de aynı sorumluluk bilinciyle terör örgütü FETÖ ile mücadelesini aynı kararlılıkla hukuk çerçevesinde büyük bir titizlikle sürdüreceğine inancımız tamdır. Yine yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakimlik teminatını en güçlü şekilde koruyacaklarına, yükselteceklerine olan inancımda tamdır" ifadelerini kullandı.





"YARGI ELE GEÇİRİLECEK BİR MEVZİ, BİR MAKAM, BİR KURUM DEĞİLDİR"



HSK'nın yargıya olan güvenin korunup sürdürülebilmesinde çok önemli bir işlev gördüğüne işaret eden Gül, şöyle konuştu:



"Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuk devletinin olmazsa olmazı da bağımsız ve tarafsız bir yargıdır. Hukuk devleti özünü yargının bağımsızlığında bulur. Yargının bağımsız ve tarafsız oluşu tüm hak ve özgürlüklerin teminatıdır. Yargı ele geçirilecek bir mevzi, bir makam, bir kurum değildir. Yargı asla el uzatılmaması gereken, göz bebeğimiz gibi korumamız gereken bir anayasal kurumdur. Yargının hiçbir ideolojisi, hiçbir cemaati, hiçbir grubu, hiçbir taassupu olamaz. Yargının tek ama tek bir ideolojisi vardır, o da adalettir. HSK'nın yeni seçilen üyeleri de yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla hakimlik ve savcılık teminatını daha da güçlendirecektir."





Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planıyla ilgili olarak uygulama takvimini hazırladıklarını ve hayata geçirmeye başladıklarını kaydetti.



HAKİM VE SAVCI TERFİ SİSTEMİ YENİDEN YAPILANACAK



HSK'ya önemli sorumluluklar ve görevler düştüğünü aktaran Gül, "Öncelikle hakim ve savcıların terfi sistemini objektif performans kriterleri çerçevesinde yeniden yapılandıracağız. Burada, hedef süreye uyum, kararların yeterli gerekçelerle yazılıp yazılmadığı, insan haklarına duyarlılık gibi nesnel kriterlerin dikkate alındığı bir sistem kurgulayacağız. Yine adalet hizmetlerine erişimi daha da kolaylaştıracağız. İstanbul Havalimanı gibi, 7/24 esaslı adalet hizmetlerinin sunulması gibi hizmetleri artıracağız. Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Komisyonu Başkanlığı, Ağır Ceza Başkanlığı gibi görevlere atanabilmek için asgari mesleki kıdem şartı getireceğiz. Yargıtay, Danıştay gibi yüksek mahkemelere atanmak için belli bir kıdem ve yaş kriterinin getirilmesini sağlayacağız. İhtisas mahkemelerini yaygınlaştıracağız. Hakimlerin adli yargıda ceza veya hukuk, idari yargıda idare veya vergi hakimi olarak görevlerini sürdürmelerini ve ihtisaslaşmalarını sağlayacağız. Tüm bu faaliyetlerin hayata geçmesini sağlayacak olan kurum HSK'dır. Yine bölgelerin tekrar ve yeniden realize edilmesi, ihtiyaçlara göre yeniden belirlenmesi de tüm yargı mensuplarımızın beklentisidir. Bu dönemde başlayan çalışmaların nihayete ereceğine inanıyorum. Yeni seçilen üyelerimizin bu görev ve sorumluluğu layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır" şeklinde konuştu.



Gül, konuşmasının sonunda yeni HSK üyelerine başarılar diledi.



Basına kapalı olarak devam eden toplantıda, birinci ve ikinci dairelerin üyeleri belirlenecek.