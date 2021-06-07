Zafer AK Parti’nin

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ertelenmesine karar verilen ara seçimler dün gerçekleştirildi. Afyonkarahisar
'ın Sinanpaşa
ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede ise farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimi için vatandaşlar sandığa gitti. Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Güney'de, belediye başkanlığı için 8 aday yarıştı.
1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı. AK Parti adayı Erol Karabacak, 1021 oy alarak Güney Belediye Başkanı seçildi. BBP adayı Süleyman Çağlar
504, CHP adayı Faruk Özkan
29, İYİ Parti adayı Burak Enes Kamburoğlu
23 oy aldı. Karabacak, tüm belde halkını kucaklayacaklarını vurgulayarak, gece-gündüz demeden çalışarak yola devam edeceklerini söyledi.
'İŞTE BÖYLE KAYBEDERLER'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu
, Güney'deki seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı için de bir moral olduğunu belirterek, "Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler" diye konuştu. İstanbul
'da 14 mahallede 11'i kadın 62 aday yarışırken, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti. Beykoz Anadolukavağı
Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz, Kovid-19 nedeniyle 7 Nisan'da vefat etmişti. Boş kalan koltuğu için, Lüleburgaz'ın eşi Sevim Lüleburgaz
ile Ömer Küçük
aday oldu. Lüleburgaz 464 oyla seçimi kazandı. Ankara
'da ise 8 mahallede seçim yapıldı.