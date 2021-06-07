Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Zafer AK Parti’nin
Giriş Tarihi: 7.6.2021

Zafer AK Parti’nin

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Zafer AK Parti’nin

’ın ilçesi Güney beldesinde oyların yüzde 63.6’sını alan AK Parti adayı Karabacak, Belediye Başkanı seçildi

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl ertelenmesine karar verilen ara seçimler dün gerçekleştirildi. 'ın ilçesi Güney beldesinde belediye başkanı ve meclis üyelikleri, bazı illerdeki 764 köy ve mahallede ise farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimi için vatandaşlar sandığa gitti. Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Güney'de, belediye başkanlığı için 8 aday yarıştı.

1830 seçmenin olduğu beldede, 1704 kişi oyunu kullandı. Oyların 1606'sı geçerli sayıldı. AK Parti adayı Erol Karabacak, 1021 oy alarak Güney Belediye Başkanı seçildi. BBP adayı 504, CHP adayı 29, İYİ Parti adayı 23 oy aldı. Karabacak, tüm belde halkını kucaklayacaklarını vurgulayarak, gece-gündüz demeden çalışarak yola devam edeceklerini söyledi.

'İŞTE BÖYLE KAYBEDERLER'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili , Güney'deki seçimlerin AK Parti ve Cumhur İttifakı için de bir moral olduğunu belirterek, "Muhalefet partileri erken seçim için uğraşıyorlar. Buradaki seçim de bir denemeydi. İşte erken seçim olursa da yine bu şekilde kaybedecekler" diye konuştu. 'da 14 mahallede 11'i kadın 62 aday yarışırken, yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gitti. Mahallesi Muhtarı Serdar Lüleburgaz, Kovid-19 nedeniyle 7 Nisan'da vefat etmişti. Boş kalan koltuğu için, Lüleburgaz'ın eşi ile aday oldu. Lüleburgaz 464 oyla seçimi kazandı. 'da ise 8 mahallede seçim yapıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Zafer AK Parti’nin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA