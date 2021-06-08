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Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Gül açıkladı: Kadına Yönelik Şiddet Alanında Yapılması Planlanan çalışmalar...
Giriş Tarihi: 8.6.2021 16:21 Son Güncelleme: 8.6.2021 16:29

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Alanında Yapılması Planlanan çalışmalar...

Adalet Bakanı Gül açıkladı: Kadına Yönelik Şiddet Alanında Yapılması Planlanan çalışmalar...

Adalet Bakanı ,kadına şiddetle mücadelenin,  sıfır tolerans ilkesi ve kararlılığı ile sürdürüleceğini belirterek,” Bu konu bizim için istatistik meselesi değildir. Tek kadın bile şiddete uğrasa bile neden önleyemedik diye bakacağız” dedi.

'na sunum yapan Bakan Gül, "Önemli olan şiddeti doğrudan ortadan kaldırmaktır. Dördüncü yargı paketinde ısrarlı takibe ilişkin önlemler olacak. Ayrı bir fiil olarak ' ya girmesi yerinde öneri olarak değerlendirildi.Ceza caydırıcı olmadığı için ayrı bir suç olarak ortaya çıkması gerektiğini düşünüyorum.Genç kızımızın okula, işini gidip gelirken, dijital ortamda ısrarlı takibe maruz kalması halinde devletim benim yanımda demesini önemli buluyorum" değenlendirmesinde bulundu.

Komisyonda bugüne kadar alınan tedbirleri ve mücadele ile ilgili sonuçları açıklayan Bakan Gül, Kadına Yönelik Şiddet Alanında Yapılması Planlanan çalışmalar şöyle sıraladı:

*Israrlı takip eylemleri için nitelikli cezalar öngörülmesi

*Şiddet mağduru kadınlara sağlanan adli yardım hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi

*Tekrarlanan şiddet vakalarına özel müdahale programları geliştirilmesi

*Kolluğa yapılacak bildirimlerin kapsamının genişletilmesi

*Yeni atanan tedbir mahkemesi hakimlerine yönelik meslek içi eğitim faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

* soruşturma bürolarına görevlendirilen Cumhuriyet savcılarına yönelik eğitimler düzenlenmesi

*Türkiye Barolar Birliğiyle işbirliği halinde pilot barolarda yürütülen ve kadına yönelik şiddet konusunda eğitim alan avukatlardan özel listeleri oluşturulması uygulamasının yaygınlaştırılması

*20 farklı ilde kadına yönelik şiddet konusunda mücadele eden kolluk, ŞÖNİM, cumhuriyet savcısı, hakim ve STK'larla işbirliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon toplantıları düzenlenmesi

*ADM'lerin bilgilendirme ve yönlendirme bürolarında görevli yardımcı yargı personelinin eğitimlerinin tamamlanması

*Boşanma aşamasında psiko-sosyal destek mekanizmaları uygulamaya konulması

*Sağlık tedbirlerinin etkinliğinin arttırılması ve uygulamasının takip edilmesi

*Sağlık tedbirlerinin uygulanması konusunda failin sağlık kurumlarına daveti, sevki ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili uygulama geliştirilmesi

*Sağlık tedbirlerinin ihlal edilmesi, tedavi ve muayene işlemlerinin yerine getirilmemesi hallerinde sağlık kurumlarınca sistem üzerinden ilgili mahkemeye ve ŞÖNİM'e bildirim yapılması

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Adalet Bakanı Gül açıkladı: Kadına Yönelik Şiddet Alanında Yapılması Planlanan çalışmalar...
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