AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'da pazar günü beş kişilik bir ailenin kaldırımda yürürken bir kişinin üzerlerine aracını sürmesiyle saldırıya uğradığını bildirdi.

NEFRET SUÇLARINA PRİM VEREN SİYASET VE MEDYA DİLİ BUNDAN SORUMLUDUR

Çelik, "Saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiği söyleniyor. Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor. Mesele sadece basit bir suç eylemi değildir. Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur" dedi.