Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt!
Giriş Tarihi: 8.6.2021 20:18

Rektörü Prof. Dr. 'dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt!

MERVE BİLKAY MERVE BİLKAY
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt!

Rektörü Prof. Dr. , CHP Genel Başkanı ’nun iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Bulu; 'nu eleştirerek, "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum" dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun açıklamaları şöyle:
"Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun benim 'nde ders bile veremeyeceğimi ve bazı hocaların dersine son verdiğimi iddia etti. Kendisinin üslubunu bir kenara bırakarak konunun esasına ilişkin birkaç hatırlatma yapmak istiyorum." "2002 - 2010 yılları arasında Boğaziçi İşletme Bölümü'nde sekiz sene boyunca fiilen ders verdiğimi herhalde bilmiyorsunuz."

"Üniversitemizde geçmiş dönemlerde ders vermiş olan bazı hocaların yeni dönemde ders vermeyecek olmasına ilişkin kararlar da şahsım tarafından değil, ilgili akademik karar vericilerin objektif kriterleriyle alınmıştır." "Açıklamalarınızı asılsız haberler yerine sorumluluk taşıyan her siyasetçi gibi güvenilir bilgi kaynaklarına danışarak yapmanızın her bakımdan daha sağlıklı olacağına inanıyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'dan Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA