Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı’ndan saldırıya tepki

İstanbul Nişantaşı'ndaki Mıstık parkında İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi Neşe Nur Akkaya'ya başörtülü olduğu gerekçesiyle önce sözlü saldırıya uğradı, sonra fiziki şiddete maruz kaldı. 28 Şubat zihniyetini hatırlatan bu şiddet olayında saldırgan E.Ç. gözaltına alındı ve ifadesine başvuruldu. Saldırıya uğrayan Neşe Nur Akkaya'nın kardeşi Akif Akkaya ise 28 Şubat zihniyetini gözler önüne seren bu şiddet olayını sosyal medyada bir bir anlattı.

"GİDİN BAŞKA YERLERE, ÇOK PARKTA OTURMAK İSTİYORSANIZ, GAZİOSMANPAŞAYA GİDİP OTURUN"

Akif Akkaya, sözlü taciz esnasında kardeşi Neşe Nur Akkaya'ya E.Ç.' isimli şahsın şu cümleleri de sarf ettiğinden bahsetti: "Ablama 'Burada ne işiniz var, siz ve sizin gibileri istemiyoruz. (Ablamın başörtüsüne laf atıyor.) Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' gibi birçok nefret söyleminde bulunuyor. Ablamın da "rahatsız oluyorsan, sen gidip başka bir yerde oturabilirsin demesi üzerine" Ablama elindeki enerji içeceği şişesi ile vurmaya başlamak suretiyle yumruk atmaya başlıyor. Darp raporu ektedir."

USTA: "BU ÇİRKİN EYLEMDE GÜZEL İLÇEMİZİ YÖN OLARAK TARİF ETMESİ HİÇBİR SURETTE KABUL EDİLEMEZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan bu nefret suçuyla ilgili saldırganın "Gidin başka yerlere, çok parkta oturmak istiyorsanız, Gaziosmanpaşa'ya gidip oturun' sözlerinden ve şiddet eyleminden kaynaklı bir açıklama yayınladı.

Başkan Usta, "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Biz Gaziosmanpaşa'da yaşayan kadınların kıyafetlerine ve yaşam şekillerine titizlikle saygı duyuyoruz. Tercihi ne olursa olsun ötekileştirmeden; din, dil, ırk, etnik köken ayırmaksızın burada sevgi ile kardeşçe yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz. Ancak o şahsın bir kadına başörtülü olduğu için veya başka bir sebepten ötürü sözlü ve fiziksel şiddet uygulaması ve bu çirkin eylemde güzel ilçemizi yön olarak tarif etmesi hiçbir surette kabul edilemez. En ağır şekilde ceza alması için sürecin titizlikle takipçisi olacağımı belirtmek isterim."