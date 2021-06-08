CHP'de koltuk kavgası! İl Delegesi, Başkan Yardımcısına satırla saldırdı

Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından yapılan seçimler sonrası, Belediye Başkanlığı'na seçilen Mithat Tekin, göreve olaylı başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun da bulunduğu saha çalışması sırasında kavga çıktı.
Ayrancılar Mahallesinde olaydan önce
SATIRLA SALDIRI!
Olay dün Torbalı'nın Ayrancılar mahallesinde gerçekleşti. Ayrancılar Mahallesi'ndeki saha çalışması kapsamında bir toplantıya gelen CHP İl Delegesi Aydın Sünbül, aynı zamanda Ayrancılar'dan sorumlu olan Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Özgan'e, aniden yumruk attığı iddia edildi. Birbirine giren 2 ismi partililer ayırdı.
CHP İl Delegesi Aydın Sünbül
Bina dışına çıkartılan Sünbül, daha sonra elinde bıçak ve satırla geri döndü. Partililerin araya girmesi sonrasında tekrar ortam sakinleştirildi. Olay sonrası Sünbül, kayıplara karışırken Başkan Yardımcısı Özgan ise Cumhuriyet Savcılığına giderek Sünbül hakkında suç duyurusunda bulundu.
Torbalı Belediye Başkan Yardımcı Yavuz Selim Özgan
İSTİFA ETMEYİNCE
İddialara göre, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatı sonrasında parti, Belediye Meclis Üyesi Özkan Altun'a, Başkan Yardımcılığı sözü verdi.
Fakat Uygur zamanında başkan yardımcılığı görevine getirilen Özgan, görevi bırakmak istemedi. Bunun üzerine Altun'un ataması yapılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren İl Delegesi Sünbül'ün, Altun'a yakın isimler arasında olduğu ve Özgan'a istifa etmesi için baskı yaptığı olayın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.