CHP'de koltuk kavgası! İl Delegesi, Başkan Yardımcısına satırla saldırdı

Fakat Uygur zamanında başkan yardımcılığı görevine getirilen Özgan, görevi bırakmak istemedi. Bunun üzerine Altun'un ataması yapılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren İl Delegesi Sünbül'ün, Altun'a yakın isimler arasında olduğu ve Özgan'a istifa etmesi için baskı yaptığı olayın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.