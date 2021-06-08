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Giriş Tarihi: 8.6.2021 14:03

CHP'de koltuk kavgası! İl Delegesi, Başkan Yardımcısına satırla saldırdı

ERTAN GÜRCANER
CHP'de koltuk kavgası! İl Delegesi, Başkan Yardımcısına satırla saldırdı

CHP’nin Torbalı Ayrancılar’daki toplantısında ortalık karıştı. İddiaya göre; CHP İl Delegesi Aydın Sünbül, Torbalı Belediye Başkan Yardımcı ’a önce yumrukla, ardından satır ile saldırdı. Sünbül, Özgan’a yaklaşamadan CHP İzmir Milletvekili ve partililerin araya girmesi ile engellendi. Olay sonrası Başkan Yardımcısı Özgan’ın Cumhuriyet Savcılığına giderek Sünbül hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayın koltuk kavgası nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Merhum Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatının ardından yapılan seçimler sonrası, Belediye Başkanlığı'na seçilen , göreve olaylı başladı. İzmir Milletvekili 'nun da bulunduğu saha çalışması sırasında kavga çıktı.


Ayrancılar Mahallesinde olaydan önce

SATIRLA SALDIRI!

Olay dün Torbalı'nın Ayrancılar mahallesinde gerçekleşti. Ayrancılar Mahallesi'ndeki saha çalışması kapsamında bir toplantıya gelen CHP İl Delegesi Aydın Sünbül, aynı zamanda Ayrancılar'dan sorumlu olan Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı 'e, aniden yumruk attığı iddia edildi. Birbirine giren 2 ismi partililer ayırdı.


CHP İl Delegesi Aydın Sünbül

Bina dışına çıkartılan Sünbül, daha sonra elinde bıçak ve satırla geri döndü. Partililerin araya girmesi sonrasında tekrar ortam sakinleştirildi. Olay sonrası Sünbül, kayıplara karışırken Başkan Yardımcısı Özgan ise Cumhuriyet Savcılığına giderek Sünbül hakkında suç duyurusunda bulundu.


Torbalı Belediye Başkan Yardımcı Yavuz Selim Özgan

İSTİFA ETMEYİNCE

İddialara göre, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un vefatı sonrasında parti, Belediye Meclis Üyesi Özkan Altun'a, Başkan Yardımcılığı sözü verdi.

Fakat Uygur zamanında başkan yardımcılığı görevine getirilen Özgan, görevi bırakmak istemedi. Bunun üzerine Altun'un ataması yapılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren İl Delegesi Sünbül'ün, Altun'a yakın isimler arasında olduğu ve Özgan'a istifa etmesi için baskı yaptığı olayın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

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CHP'de koltuk kavgası! İl Delegesi, Başkan Yardımcısına satırla saldırdı
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