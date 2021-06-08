İşte iftiranın belgesi! Ankara BİM Başkanı Esat Toklu’dan Peker hakkında suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Organize suç örgütü soruşturması şüphelisi Sedat Peker'in sosyal medya üzerinden kendisine yaptığı iftiralar nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda otelde kaldığı süre için yaptığı ödemenin dekontunu da şikayet dilekçesine ekleyen Toklu, ayrıca HSK 1. Dairesi'ne de hakkında inceleme yapılması için kendisi dilekçe verdi.

Organize suç örgütü soruşturması şüphelisi Sedat Peker'in, firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki lüks otelinde ücret ödemeden kaldığını iddia ettiği Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu.

DEKONTU ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE SUNDU

Toklu'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesinde, "adı geçen otele 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli ve oda kahvaltı olarak 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair dekont ektedir. İddia edildiğinin aksine, söz konusu otelde herhangi birinin misafiri olarak kalmadım" dedi.

"BARAN'I OTELDE BİR KEZ GÖRDÜM"

Videodaki iddiaların tamamen gerçek dışı ve kamuoyuna yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Toklu "videolardan sonra yaptığım araştırmalarda otelin sahibinin Kırgız asıllı bir iş adamı olduğunu öğrendim. Videoda adı geçen Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyaloğum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır" dedi.

"DAVALARINA BAKMADIM"

Toklu'nun dilekçesinde "Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline karşı Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim bulunmamaktadır' denildi.

HSK'YA DİLEKÇE

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, HSK 1. Daire Başkanlığı'na da kendisi hakkında gerekli incelemelerin yapılması için dilekçe verdi. Toklu, videolarda bahsedilen aracının da 2014 model olduğunu, 321 bin liraya aldığı, araca ilişkin mal beyanını da HSK'ya sunduğunu belirtti.