Bakan Karaismailoğlu'dan 'Ercan Havalimanı' açıklaması

Bakan Karaismailoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ile Ankara'da bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Karaismailoğlu, Türkiye ile KKTC'nin ortak tarihi ve kültürel yapısının etle tırnak gibi olduğunu belirterek, "Ülkelerimizin kaderi, dünü, bugünü ve yarını ortaktır. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmesi ve Kıbrıs meselesine adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için kararlı duruşumuzu ve desteğimizi dün olduğu gibi yarın da sürdüreceğiz. Adadaki kardeşlerimizin huzur içinde yaşaması, KKTC'nin güçlenerek bölgede söz sahibi olması en önemli hedeflerimizdendir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kıbrıs Türk halkının huzuru, refahı, kalkınması ve güvenliğinin sağlanması için üzerimize düşen tarihi vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.



'BU DAVAYA SAHİP ÇIKMAK GELECEĞE YÖNELİK GÜÇLÜ BİR ÜLKÜDÜR'



Karaismailoğlu, KKTC'nin Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Kıbrıs hepimizin ortak davasıdır. Bu davaya sahip çıkmak, geçmişe saygının gereği ve geleceğe yönelik güçlü bir ülküdür. Bu ortaklık çerçevesinde ülkemizin lojistik bir güç olması yolunda yaptığı yatırımlar ile KKTC'nin de önemli katkılar elde etmesi, bölgede ekonomi ve istihdamın artması hedeflerimiz arasında yer almaktadır. 2003 yılından bu yana yapılan ve planlanan yatırımlar ile Asya, Avrupa ve Afrika arasında lojistik merkez olma yolundaki hedefimiz, aynı zamanda bölgesel güç irademizi güçlendirirken, küresel bir güç olma yolundaki adımlarımızı da desteklemektedir. Türkiye'nin bölge ve dünyadaki gücünün artması, şüphesiz KKTC'nin de özellikle Doğu Akdeniz havzasındaki gücünü ve etki alanını perçinleyecektir. Bu da her iki ülke için bir bütün içerisinde hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmaktadır."



'KKTC'DE, 314 KİLOMETRE YOL YAPIMI GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'



Karaismailoğlu, Türkiye'nin bütünsel kalkınmasının KKTC'nin de bütünsel kalkınması anlamını taşıdığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu bütünlüğümüzün gereği olarak, KKTC'nin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile kara, hava, demir ve deniz yollarındaki ulaşım modlarıyla birlikte, iletişim ve haberleşme projelerinde de yoğun iş birliği içerisindeyiz. İki ülke arasında 1988-2020 yıllarını kapsayan karayolları alanındaki iş birliği kapsamında; KKTC'de 19 ayrı yol kesiminde 181 kilometre bölünmüş yol ile birlikte, 20 ayrı yol kesiminde de 421 kilometre tek yol olmak üzere toplam 602 kilometre yolu yaparak hizmete açtık. Yanı sıra, 5 önemli karayolu ile ilgili yatırımlarımıza ise devam ediyoruz. Ülkelerimiz arasında mevcut karayolu anlaşmalarını yenileyerek, 11 Şubat 2021'de karayolları 2021-2022 Uygulama Protokolü'nü imzaladık. Karayolu anlaşmalarımızı 2020-2030 yıllarını kapsayacak şekilde genişlettik. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde, KKTC'de 221 kilometre bölünmüş yol ve 93 kilometre 1'inci sınıf yol olmak üzere, 314 kilometre daha yol yapımı gerçekleştireceğiz. KKTC'nin karayollarındaki trafik güvenliği ve radar sistemlerinin kurulumunda da iş birliğimiz güçlenerek devam ediyor."



'ERCAN HAVALİMANI'NDA 1'İNCİ ETAP YIL SONUNDA TAMAMLANACAK'



Karaismailoğlu, iş birliğinin yalnızca karayolları ile sınırlı olmadığını belirterek, şöyle dedi:



"Bu yıl imzaladığımız anlaşmalarla, iki ülke arasına Gemi Trafik Hizmetleri Sistemini kuracağız. Bu proje iki ülke arasında stratejik öneme sahiptir. Bakanlığımız ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı arasında gemi arama kurtarma faaliyetleri ile KKTC'deki limanların özelleştirilmesi çalışmalarını takip ediyoruz. Gazimağusa ve Girne limanlarının geliştirilmesi, Kalecik'de ise yeni bir yük limanı yapımı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de KKTC'nin denizlerdeki hâkimiyetini güçlendirmek için attığımız adımların, her iki ülkenin gelecek kuşakları için en kısa sürede istihdama dönüşeceğini biliyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda KKTC'nin Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları ve Fener Otoriteleri Birliği'ne üyeliği bizleri sevindirmiştir. Ayrıca, KKTC ile Sivil Havacılık İşbirliği Anlaşmamızı geliştirerek sürdürdüğümüzü de belirtmek isterim. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümüzce yürütülen ve yapımı devam eden Ercan Havalimanı'nda 1'inci etap çalışmalarının bu yılın sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. İki ülke arasında yayıncılık ve haberleşme alanlarındaki iş birliğimizi de geliştirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu açıdan geçtiğimiz günlerde açılışını yaptığımız yeni Türkiye'nin yeni sembolü olan Çamlıca Kulesi'nin gerek mühendislik gerekse haberleşme kabiliyeti açısından katkılarının ne kadar önemli olduğuna ilerleyen günlerde hep birlikte şahit olacağız. Ülkelerimiz arasındaki ortak projelerin hızlandırılması konusunda her iki taraf da güçlü bir ortak iradeye sahiptir."