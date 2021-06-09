Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da...

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakan ve askeri yetkililer yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Caparov baş başa görüşmeye geçti.