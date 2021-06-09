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Giriş Tarihi: 9.6.2021 14:46 Son Güncelleme: 9.6.2021 15:22

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da...

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da...

Başkan , Kırgızistan Cumhurbaşkanı 'u resmi törenle karşıladı. BADIaşkan Erdoğan ve Caparov Külliye'de görüşecek...

Başkan , Kırgızistan Cumhurbaşkanı 'u resmi törenle karşıladı. Caparov'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da | Video

Yoğun yağmurda gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Caparov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

BAŞ BAŞA GÖRÜŞMEYE GEÇİLDİ

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakan ve askeri yetkililer yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Caparov baş başa görüşmeye geçti.

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Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ankara'da...
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