Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanıma projeler ile ilgili sunum yaptım
Giriş Tarihi: 9.6.2021 18:35

Belde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanıma projeler ile ilgili sunum yaptım

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanıma projeler ile ilgili sunum yaptım

’ın Devrek İlçesine bağlı Belde Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Cumhurbaşkanı ’a beldede yapılan projeler ile ilgili sunum yaptığını söyledi.

'ın Devrek İlçesine bağlı Beldesinin başarılı belediye başkanı Satılmış Gebeş, geçen hafta sonu Zonguldak'a gelerek çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı 'a beldede yapılan projeler ile ilgili sunum yapma fırsatı buldu.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş yaptığı açıklamada, "Çaydeğirmeni'mizi her zaman en iyi şekilde temsil etmeye büyük bir gayretle devam ediyoruz. Dünya lideri izinde yürümekten onur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'ni açmak üzere geldiği Zonguldak ziyaretinde, Çaydeğirmeni'nde yapmış olduğumuz çalışmalar ve projeler ile ilgili güzel bir sunum yapma fırsatı elde ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğumuz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri beğenmesi ve desteklemesi bizi mutlu etti. Çaydeğirmeni'nde sizi ağırlamaktan dolayı büyük onur duyacağımızı ifade ederek, belde halkımızın selamlarını ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız programının yoğunluğu dolayısıyla bir sonraki Zonguldak ziyaretinde Çaydeğirmeni'ni ziyaret edeyim demesi bizi çok heyecanlandırdı. Kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı minnetlerimi iletiyorum" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanıma projeler ile ilgili sunum yaptım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA