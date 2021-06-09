Çaydeğirmeni Belde Belediye Başkanı: Cumhurbaşkanıma projeler ile ilgili sunum yaptım

Zonguldak'ın Devrek İlçesine bağlı Çaydeğirmeni Beldesinin başarılı belediye başkanı Satılmış Gebeş, geçen hafta sonu Zonguldak'a gelerek çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a beldede yapılan projeler ile ilgili sunum yapma fırsatı buldu.

Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş yaptığı açıklamada, "Çaydeğirmeni'mizi her zaman en iyi şekilde temsil etmeye büyük bir gayretle devam ediyoruz. Dünya lideri izinde yürümekten onur duyduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Uzun Mehmet Camii'ni açmak üzere geldiği Zonguldak ziyaretinde, Çaydeğirmeni'nde yapmış olduğumuz çalışmalar ve projeler ile ilgili güzel bir sunum yapma fırsatı elde ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğumuz çalışmaları ve hayata geçireceğimiz projeleri beğenmesi ve desteklemesi bizi mutlu etti. Çaydeğirmeni'nde sizi ağırlamaktan dolayı büyük onur duyacağımızı ifade ederek, belde halkımızın selamlarını ilettim. Sayın Cumhurbaşkanımız programının yoğunluğu dolayısıyla bir sonraki Zonguldak ziyaretinde Çaydeğirmeni'ni ziyaret edeyim demesi bizi çok heyecanlandırdı. Kendisine vermiş olduğu desteklerden dolayı minnetlerimi iletiyorum" dedi.