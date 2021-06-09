İstanbul’da PKK/KCK operasyonu, çok sayıda gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla başta Beyoğlu
olmak üzere Beykoz ve Bahçeliecvler ilçelerinin de aralarında olduğu 8 ilçede 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona özel timler de destek verdi. Adreslere baskın yapan terörle mücadele ekipleri, uzun süre arama yaptı. Aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
HDP BEYOĞLU EŞ İLÇEBAŞKANI DA GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında Beyoğlu Tarlabaşı
'nda da bir adrese terörle mücadele ekipleri tarafından baskın yapıldı. Baskında adreste arama yapan polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin örgütün sokak yapılanması içinde olduğu belirtildi. Operasyon kapsamında HDP Beyoğlu İlçe Eş Başkanı Mehmet Sait Bor'un da gözaltına alındığı öğrenildi.
Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.