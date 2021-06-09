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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama: Mutabık kaldık...
Giriş Tarihi: 9.6.2021 17:44 Son Güncelleme: 9.6.2021 18:05

: Dışişleri Bakanlığı'ndan uçuşlarına ilişkin açıklama: Mutabık kaldık...

Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama: Mutabık kaldık...

haberleri: Dışişleri Bakanlığı, ile karşılıklı uçuşların yeniden başlaması konusunda açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı uçuşların başlamasının öneminde mutabık kalındığı ifade edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

haberleri: ve dışişleri bakanlık yetkililerinin, yaptıkları görüşmelerde, pandemi nedeniyle ülkeleri arasında durdurulan uçuşların, durum normale dönünce yeniden başlatılmasının çok önemli olduğunu kaydettikleri belirtildi.

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAYINLANDI

Rusya Dışişleri'nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko'nun katılmadığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"MUTABIK KALDIK"

"İstişareler sırasında taraflar, Rus-Türk siyasi diyaloğunun yüksek dinamiklerini koruma, pandemi kaynaklı durumun normale dönmesi ile ilgili bakanlıklar arasındaki temasların yeniden sağlanması ve Rusya ile Türkiye arasında havayolu taşımacılığının tamamıyla eski haline döndürülmesi üstünde mutabık kaldılar".

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Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama: Mutabık kaldık...
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