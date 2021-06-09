Son dakika: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye uçuşlarına ilişkin açıklama: Mutabık kaldık...

GÖRÜŞMENİN İÇERİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAYINLANDI

Rusya Dışişleri'nden Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Rus meslektaşlarının dünkü görüşmesinin içeriğine ilişkin bir açıklama yayınlandı. Rus tarafından Dışişleri Bakan Yardımcıları Sergey Verşinin, Aleksandr Gruşko ve Andrey Rudenko'nun katılmadığı görüşmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı: