Tesisler çalıştırılmadı! Su kaynakları çamurla doldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi maliyetli olarak bulduğu arıtma tesislerini çalıştırmadığı 2020 yılı İSKİ faaliyet raporunda ortaya çıktı. Beykoz Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu da İSKİ Genel Kurulu'nda verdiği soru önergesiyle Riva Deresi'nin akıbetini sorudu. Konuşmasında, "23 Haziran seçimlerinin ardından İBB'de yaşanan yönetim değişikliğiyle birlikte İstanbul'da ciddi düzeyde çevre kirliliği görülmeye başlanmıştır.



Haliç'te, Küçükçekmece sahillerinde, Ayamama Deresi'nde, Riva Deresi'nde, İstanbul Boğazında ve Marmara Denizi kıyılarında ortaya çıkan kirlilik görüntüleri 25 yıl öncesinin İstanbul'unu hafızalara taşımaya yetmiştir.



Örneğin Riva Deresinde yaklaşık 1 yıl önce aşırı kirlenmeye bağlı balçık, kötü koku ve canlı ölümleri meydana gelmiş ve bölge halkımızın da çok ciddi tepkisini çekmiştir.



Riva Deresi üzerinde denetim yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Paşaköy, Ömerli ve Koçullu Atıksu arıtma tesislerinden atıksuların arıtılmadan baypass yoluyla Riva Deresine aktarıldığını tespit etmiş ve İSKİ'ye 885 bin lira idari para cezası uygulamıştır. Konu ulusal basında yer almıştır.

6 Haziran 2020 günü Riva Deresi'ne bir çalışma ziyareti gerçekleştiren Sayın İBB Başkanımız, ziyaretinde Riva'ya atıksu arıtma tesisleri, şebeke ve deşarj altyapısı için toplamda 1 milyar lira yatırım yaparak "Riva Deresini halkın kullanımına kazandıracağını" ifade etmiştir.

Sayın İBB Başkanımız Riva Deresi ziyaretinde bütün tesislerin 2020 yılı içerisinde ihale edileceğini ve paket arıtmaların 2020 sonuna kadar inşa edileceğini ifade etmiştir. Yine 16 Temmuz 2020 tarihli İSKİ Genel Kurulumuzda İSKİ'nin yatırım planı revize edilerek talep edilen 4 milyar 370 milyon liralık dış kredi yetkisi genel kurulumuz tarafından talep edildiği şekliyle onaylanmıştır" dedi.



'HANGİ ARITMA TESİSLERİNİN İHALESİNİ YAPTINIZ?'



Kabahasanoğlu, Başkanlık makamı tarafından cevaplanması için şu soru önergelerini sorudu:



*6 Haziran 2020 tarihinden bugüne kadar Sayın İBB Başkanımızın bahsettiği atıksu arıtma tesislerinden ihalesi yapılan tesis veya tesisler var mıdır? Varsa hangileridir?

*6 Haziran 2020 tarihinden bugüne kadar Sayın İBB Başkanımızın bahsettiği atıksu arıtma tesislerinden inşa ettiği bir tane tesis var mıdır? Varsa nerede ve hangi tesistir?

*Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi 3. Kademesi ile ilgili 6 Haziran 2020 tarihinden bu güne yapılan herhangi bir işlem var mıdır?

*Söz konusu Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinden arıtılmadan baypass yoluyla Riva Deresine atıksu akıtılmakta mıdır? Akıtılmakta ise hangi zamanlarda ve hangi miktarlarda akıtılmaktadır?

*Riva deresinde geçen yıl yapılan dip çamuru alma işlemlerine neden ara verilmiş ve yaklaşık 15-20 gündür tekrar başlanmasının sebebi nedir?

*Riva deresinden dip çamuru alınması işlemine ara verilen dönemde Paşaköy Terfi Merkezinde toplanan atıksuyun bir bölümü Paşaköy İleri biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine iletilmeden hemen terfi merkezinin yanındaki kanala bırakıldığı ve bu kanalın İstanbulun en önemli içmesuyu kaynaklarından birisi olan Ömerli Barajına bağlandığına yönelik ulusal basında haberler çıktı. Paşaköy Terfi merkezinden baypass yoluyla hemen yanındaki kanala atıksu bırakıldı mı? Bırakıldı ise hangi tarihlerde ve hangi miktarlarda bırakıldı?

*6 Haziran 2020 Tarihinde açıkladığının atıksu arıtma tesislerinin planladığınız başlangıç ve bitiş tarihler nelerdir?

*En yakın hangi tarihte Riva Deresi veya Ömerli Barajına atıksu gönderme işlemine son vermeyi planlamaktasınız?

*16 Temmuz Genel Kurulunda talep ettiğiniz ve tarafınıza yetki verilen borçlanma işlemini gerçekleştirdiniz mi? Söz konusu dış borçlanmanın ne kadarını Riva Deresi ile ilgili yapacağınızı beyan ettiğiniz yatırımlar için kullanmayı planlıyorsunuz?



CEZA GETİREN İDDİA TEKRARLANDI



CHP grup sözcüsü Tarık Balyalı ise çalıştırılmayan ve kapasitesi artırılmayan arıtma tesisleri nedeniyle kirlenen su kaynaklarının sorumluluğundan bir kez daha kaçtı. Suçu DSİ'ye attı. Balyalı, "DSİ'nin yapmadığı işlerle ilgili soru İBB'ye sorulamaz. İBB buna rağmen Riva Deresi üzerine çalışıyor. 1994-2019 arasında Riva Deresi'nin temizliği için hiçbir şey yapmamışlar" dedi. İBB yönetimi de Temmuz 2020'de kamuoyuna aynı iddiada bulunduktan sonra görev ve sorumluluktan kaçtığı için ceza yemişti.