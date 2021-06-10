Annelere destek için Türkiye'ye geldi

Almanya'da, yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Türemiş için, Başbakan Merkel'in Berlin'deki ofisi önünde tek başına evlat nöbeti tutan anne Maide Türemiş, 647 gündür Diyarbakır HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anneleri ziyaret ve destek amacıyla Türkiye'ye geldi.

Maide Evlat nöbeti tutan ailelerin yanı sıra şehit annelerini de ziyaret edeceğini söyleyen Türemiş, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutarken, kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen jandarma er Müslim Altıntaş ile polis memuru Vedat Kaya'nın ailelerini ziyaret edeceğini belirtti. Maide Türemiş, ardından Diyarbakır anneleri ile iki gün boyunca oturma eylemi yapacağını söyledi. Türemiş, Diyarbakır annelerini ile birlikte terör örgütü PKK'dan evlatlarını yüksek bir sesle isteyeceklerini ifade etti.





Almanya'dan Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen anne Maide Türemiş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Kızı için Berlin'de evlat nöbeti tutan anne Türemiş'in ziyaretini Bakan Soylu, sosyal medya hesabından duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya Berlin'de, 92 hafta önce başlattığı evlat nöbetini, terör örgütünün her türlü baskısına rağmen tek başına sürdüren; evlatları PKK/KCK tarafından kaçırılan ailelerin sesi olan Maide Türemiş Aktaş Hanımefendi misafirimizdi" ifadelerini kullandı.