Aybüke öğretmen unutulmadı

Bundan tam 4 yıl önce ilk görev yeri olan Batman'ın Kozluk ilçesinde henüz 7 aylık öğretmenken PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu katledilen Şenay Aybüke Yalçın
(22), şehit edildiği yerde ve Çorum
'daki mezarı başında anıldı. 9 Haziran 2017 günü karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan müzik öğretmeni Yalçın, şehit düştüğü kendi adını taşıyan caddede anıldı. Kaymakam Eyyüp Güngör, "Şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız" dedi. Yalçın'ın öğretmenlik yaptığı okulda, kendi emekleriyle kurduğu müzik sınıfında arkadaşları tarafından "Magosa Limanı" türküsü seslendirildi. Türkünün ardından şehit öğretmenin fotoğrafının olduğu masaya karanfiller bırakıldı.
Şehit öğretmen, memleketi Çorum'un Osmancık
ilçesindeki kabri başında da anıldı. Baba Sadık Yalçın ve beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını sulayarak Kuran-ı Kerim okudu. Baba Yalçın, "Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Çocuğumuzun ismini yaşatıyorlar" dedi. Çorum Belediyesi'nin yaptırdığı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kültür Merkezi'nin de açılışı yapıldı. Yalçın, mezun olduğu Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nde de anıldı. Kardeşi üniversitede okuduğu için Safranbolu'da oturan Aybüke öğretmenin ailesini Kaymakam Mehmet Türköz ziyaret etti.
ERDOĞAN'DAN MESAJ: MEKANIN CENNET OLSUN KIZIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Tayini Batman Kozluk'a çıktığında 'Bayrağımızın olduğu her yer bizim' demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekânın cennet olsun kızım" ifadelerini kullandı.