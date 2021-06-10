DEAŞ’a bir darbe daha: Şanlıurfa’da yakalandı!

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı koordinasyonunda örgütle iltisaklı birçok üst düzey sözde yöneticisi ve örgütle birlikte faaliyet yürüten aşiretler ve gruplar deşifre oldu.

Terör örgütü ve terör örgütü ile birlikte faaliyet gösteren aşiret be gruplar arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevini üstlenen ve örgütün genel ilişkilerinden sorumlu olduğu belirlenen olan Suriye uyruklu Ş.A. operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli Ş.A'nın Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklandı.