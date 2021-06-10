Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri DEAŞ’a bir darbe daha: Şanlıurfa’da yakalandı!
Giriş Tarihi: 10.6.2021 16:37

’a bir darbe daha: ’da yakalandı!

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
DEAŞ’a bir darbe daha: Şanlıurfa’da yakalandı!

'da silahlı terör örgütünün birçok üst düzey sözde yöneticisi ile irtibatlı olan örgütün genel ilişkiler sorumlusu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı koordinasyonunda örgütle iltisaklı birçok üst düzey sözde yöneticisi ve örgütle birlikte faaliyet yürüten aşiretler ve gruplar deşifre oldu.

Terör örgütü ve terör örgütü ile birlikte faaliyet gösteren aşiret be gruplar arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabuluculuk görevini üstlenen ve örgütün genel ilişkilerinden sorumlu olduğu belirlenen olan Suriye uyruklu Ş.A. operasyonla gözaltına alındı.

Şüpheli Ş.A'nın Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen şahıs tutuklandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
DEAŞ’a bir darbe daha: Şanlıurfa’da yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA