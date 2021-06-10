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Giriş Tarihi: 10.6.2021

tehdidinin üstesinden birlikte geleceğiz

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
FETÖ tehdidinin üstesinden birlikte geleceğiz
Türkiye'ye resmi ziyaret için gelen Cumhurbaşkanı , Başkan tarafından Külliye'de resmi törenle karşılandı.
Törenin ardından Erdoğan ve Caparov baş başa görüşmeye geçti. İkili görüşmenin ardından Erdoğan ve Caparov başkanlığında, "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Oturumu" yapıldı. Türk ve Kırgız bakanların da katıldığı oturum sonrası düzenlenen basın toplantısında 'ye karşı ortak mücadele sözü damgasını vurdu.



Konuşmasında Kırgızistan Cumhuriyeti'ne verdikleri desteğin süreceğini bildiren Başkan Erdoğan, "FETÖ başta olmak üzere törer örgütleri ile mücadeleyi ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda hemfikiriz. Omuz omuza bu tehdidin üstesinden geleceğiz" dedi. İşte Erdoğan'ın diğer açıklamaları:
Attıkları her adımda Kırgızistan Cumhuriyeti'nin yanında olacağız. Tercih ettikleri yeni sistemin hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye tecrübelerini paylaşacaktır.
1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız.
Yatırımların geliştirilmesi için aynı hissiyatı taşımaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de artıracağız.
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde akşam yemeği de verdi.

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FETÖ tehdidinin üstesinden birlikte geleceğiz
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