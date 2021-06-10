‘Haftaya geleceğim’ dedi, acı haberi geldi

Kars'ın Kağızman
ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan ve dün toprağa verilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Egemen Öztürk'le ilgili yürek burkan bir ayrıntı ortaya çıktı. Öztürk'ün tayininin Manisa'ya çıktığı ve bir hafta sonra ilişiğini kesmeye hazırlandığı öğrenildi. Kazadan bir gün önce de annesi Hacer Öztürk'ü arayarak, "Haftaya İzmir'de olacağım inşallah" diyen şehit astsubayın 6 aylık kızı ise ameliyat olmak için annesiyle birlikte İzmir'deydi. Şehit babası Orhan Öztürk, "En büyük mutluluğu ailesiydi. Vatanımız sağ olsun" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Öztürk'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.