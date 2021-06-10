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Giriş Tarihi: 10.6.2021

şehidini uğurladı

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay şehidini uğurladı
Şırnak'ta görev sırasında silah kazasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz (29), memleketi 'da son yolculuğuna uğurlandı. Bekâr olan şehit Jandarma Uzman Çavuş Adil Yılmaz için Mezarlık Kompleksi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin aile ve yakınları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Cenazede şehit oğlu Adil Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu öpen Fatma Yılmaz ile babası Ahmet Yılmaz ve yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Adil Yılmaz, Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

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Hatay şehidini uğurladı
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