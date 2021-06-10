Şehit Veli Kabalay'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Efeler gibi zeybek oynamış!

Son yolculuğuna efeler gibi giden şehidin son videosu, sosyal medyada binlerce kez beğenilip paylaşıldı. Ağrı'da görevli Tavaslı özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs günü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit polis Kabalay, memleketi Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.