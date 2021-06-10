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Giriş Tarihi: 10.6.2021 14:13 Son Güncelleme: 10.6.2021 14:26

Şehit 'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Efeler gibi zeybek oynamış!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Şehit Veli Kabalay'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Efeler gibi zeybek oynamış!

Denizlili şehit Özel Harekat Polisi 'ın şehit olmadan günler önce mevzide çekilen zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu...

Son yolculuğuna efeler gibi giden şehidin son videosu, sosyal medyada binlerce kez beğenilip paylaşıldı. Ağrı'da görevli Tavaslı özel harekat polisi , 13 Mayıs günü teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu. Şehit polis Kabalay, memleketi Tavas'ın Ulukent Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kahraman şehidin, şehit olmadan günler önce çekilen zeybek oynadığı görüntüleri ortaya çıktı.

Kabalay'ın, büyük bir ustalıkla zeybek oynadığı görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu. Görüntüler sosyal medyada ise binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

Yağar Yağmur Zeybeği oynayan Şehit Kabalay'ın, oyun hakimiyeti, figürlerdeki ustalığı ise 'Yiğit, Tavaslı olmanın hakkını vermiş' yorumu yaptırdı.

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Şehit Veli Kabalay'ın son görüntüsü ortaya çıktı: Efeler gibi zeybek oynamış!
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