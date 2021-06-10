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Giriş Tarihi: 10.6.2021 17:28 Son Güncelleme: 10.6.2021 17:47

Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'yi eleştirdi. CHP'nin baskısı ile bazı medya organlarının kendisine yer vermediğini söyledi. "Siz iktidar olsanız bu milleti perişan edersiniz" dedi.

Memleket Hareketi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye veryansın etti. CHP'ye yakın medya kuruluşlarını eleştiren İnce, "CHP iktidar olsa milletin anasını ağlatır.,milleti perişan eder" dedi.

"HALK TV BİR DAKİKA BENİ VERİYOR, AYNI AKŞAM ÜÇ SAAT DAVUTOĞLU'NU GÖSTERİYOR"

MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan İnce, CHP Medyasından dert yandı.Kendisine bir dakika vakit ayrıldığını söyleyen İnce, "CHP'den istifa edip parti kurarsan 'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu'nu gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve 'nden para almamakla susturulduğunu öne süren İnce, "CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. 'Muharrem İnce'yi, Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz' diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz
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