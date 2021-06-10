Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz

"HALK TV BİR DAKİKA BENİ VERİYOR, AYNI AKŞAM ÜÇ SAAT DAVUTOĞLU'NU GÖSTERİYOR"



MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan İnce, CHP Medyasından dert yandı.Kendisine bir dakika vakit ayrıldığını söyleyen İnce, "CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu'nu gösteriyor" ifadelerini kullandı.