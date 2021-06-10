Son dakika: Muharrem İnce'den CHP'ye: İktidar olsanız milleti perişan edersiniz

Memleket Hareketi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye veryansın etti. CHP'ye yakın medya kuruluşlarını eleştiren İnce, "CHP iktidar olsa milletin anasını ağlatır.,milleti perişan eder" dedi.
"HALK TV BİR DAKİKA BENİ VERİYOR, AYNI AKŞAM ÜÇ SAAT DAVUTOĞLU'NU GÖSTERİYOR"
MYK toplantısı sonrası basın açıklaması yapan İnce, CHP Medyasından dert yandı.Kendisine bir dakika vakit ayrıldığını söyleyen İnce, "CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz Halk TV bir dakika beni veriyor, aynı akşam üç saat Davutoğlu'nu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Muhalefet medyasının CHP'li belediyelerden ve CHP Genel Merkezi'nden para almamakla susturulduğunu öne süren İnce, "CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var. 'Muharrem İnce'yi, Memleket Partisi'ni gösterirsen sana para vermeyiz' diye susturulmuş. Siz iktidar olsanız milleti perişan edersiniz" ifadelerini kullandı.