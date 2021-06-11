Bakan Karaismailoğlu Ayvalık’ta

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 21 Mayıs günü sabah saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına bölgede büyük hasarlara neden olmuştu. Ulaştırma ve altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çok sayıda teknenin battığı bölgede bir dizi temaslarda bulunacak.

Ayvalık'ta ve Altınova sahillerinde hızı 80 kilometreye kadar çıkan ve bölgede büyük hasar ile birlikte yaklaşık 30 teknenin batmasına neden olan fırtınanın yaraları sarılırken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Ayvalık'ta esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Ayrıca Bakan Karaismailoğlu yeni yapılacak balıkçı barınağında da incelemelerde bulunacak.