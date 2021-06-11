Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde önemli açılış

Türkiye'nin sağlık alanındaki vizyon projelerinden olan ve 1 Ağustos 2018 tarihinde hizmete açılan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Elazığ ve bölge illerine katkı sunmaya devam ediyor. Sağlık alanında son teknoloji cihazların kullanıldığı, 5 yıldız otel konforunda hizmet veren Fethi Sekin Şehir Hastanesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni birimleri bünyesine katarak geniş bir yelpazede hizmetlerini sürdürüyor.





Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan hastane yönetimi, yarı açık psikiyatri servisine ihtiyaç olduğunu tespit ederek, bu ihtiyaca binaen psikiyatri servisi açılması için çalışma yaptı.



Sunduğu hizmet itibarıyla özel donanımlar gerektiren "Yarı Açık Psikiyatri Servisi" 4 aylık yoğun emek ve çalışmaların ardından, tüm donanımları tamamlanarak 1 Haziran 2021 tarihinde hasta kabul etmeye başladı. Odalarında kişiye özel banyo ve tuvalet bulunan kliniğimiz, tek kişilik 12 odadan oluşuyor.



Ruhsal bozukluklar ile başvuran hastaların teşhis ve tedavilerinin yapılacağı klinik, Elazığ ve tüm bölge illerine hizmet verecek.