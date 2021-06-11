Elazığ'da 52 dönüm üzerine inşa edilen, 20 bin 23 seyirci kapasiteli şehir stadyumunun yapımı hızla sürüyor.

Spor salonu, idari bina, çevre düzenlemesi, 400 araçlık otoparkı, 80 araçlık kapalı otoparka sahip stadyumun yüzde 65'i tamamlandı. Elazığ'da Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımı olan şehir stadyumunun 2021 yılı sonunda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

ÇALIŞMALAR SON SÜRAT DEVAM EDİYOR



Elazığ Gençlik ve Spor il Müdürü Abdulsamet Eren, yaptığı açıklamada, Elazığ yeni şehir stadyumunda çalışmaların son sürat devam ettiğini belirterek; "2019 Eylül ayında bu stadın temelini atmıştık. Ülkemizde ve dünyada da yaşanan afet ve salgından dolayı stadyumda kısa da olsa bazı gecikmeler oldu. Ama ona rağmen Gençlik spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ milletvekilleri, belediye başkanımız ve yüklenici firmamızın çok ciddi gayretleri var. Şu anda stadyumun çatısını oluşturacak büyük makasların montesi bitti. Bu makaslar arasındaki aşıkların montajı devam ediyor. 2 hafta içerisinde bu aşıkların montajı bittikten sonra inşallah çatının örtüsüne başlayacağız. Ondan sonra drenaj ve sahanın zemini ile ilgili çalışmalar başlayacak." dedi.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SPOR YATIRIMI



Yeni şehir stadyumunun Elazığ'da Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımı olduğunu vurgulayan Eren, şehir stadyumunun sadece futbol değil birçok spor dalında hizmet vereceğini belirtti. Eren, "Burası sadece bir stadyum değil, bir futbol müsabakası için değil yaşayan bir stadyum haline gelecek bir kompleks olacak. Burada 20 bin 23 koltuk kapasiteli futbol müsabakası ama stadyumun içerisinde 6 adet cep salonu olacak. Bu cep salonların tamamında yine spor ile alakalı birçok branşımıza spor salonu oluşturuyoruz. Bunlar revize alanlardır bunların hepsini biz Gençlik Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bunları spor alanına dönüştürdük. Bunların içinde halter, bilardo, sabit bisiklet, yakın dövüş sporlarından tekvando, boks, güreş branşta yer olacak. İlimizde talep çok fazla bunların yanında birçok yeni alanlar oluşturacağız. 23 tane locamız var. İki köşesinde işletme olacak. Yaşayan bir stadyum olacak. Allah'ın izni ile burası tamamlandığında kitap kafeleri ile işletmeleri ile spor alanları ile ve stadyumun yan tarafında 2 bin 600 seyirci kapasiteli spor salonu ve idari binası ile birlikte Elazığ'ın spor yatırımları arasında cumhuriyet tarihinden bu güne en büyük yatırımın gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

YILSONUNDA TAMAMLANACAK



Dev yatırımın bu yıl sorunda tamamlanacağını ifade eden Eren, şunları kaydetti: "Stadyumumuz 52 dönüm üzerine yapılmış hem stadyum hem spor salonu idari bina ve çevre düzenlemesi, 400 araçlık otoparkı, 80 araçlık da kapalı otoparkı oluşturuyor. Burada sadece 15 günde bir hafta da bir futbol müsabakalarının oynanacağı bir kompleks değil burası bütün spor müsabakalarına ev sahipliği yapacağı bir kompleks. Bunların içerisinde halter için yaklaşık 330 metrekareden oluşan bir spor alanı oluşturacağız. Bisikletçilerimiz için sabit bisiklet olacak. antrenman yapacaklar. Yine bilardo, tekvando, boks, güreş, badminton, basketbol, voleybol gibi çok amaçlı salonlarında olacağı çok güzel bir komplike olacak. Burada 7/24 gençlere sosyal ve spor anlamında faaliyetlerin yapılabileceği bir alan oluşturuyoruz. Kitap kafeler olacak. Dolayısı ile burası gerçekten Elazığ'ın Cumhuriyet tarihinde bugüne kadar yapılmış olan en büyük spor yatırımını yapıyoruz. Fiziki inşaat olarak kaba inşaatı yüzde yüz bitirmiştik. Genel inşaat yüzde 65 civarında ilerliyor. Çok hızlı bir şekilde çatının örtüsünü kapattıktan sonra bu fiziki inşaat süremiz hızlanacak. Yılsonu hedefimiz stadyumu bitirip Elazığ'a ve ülke sporuna armağan etmek."