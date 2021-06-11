FETÖ üyesi firari hükümlü yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, okul müdür yardımcısıyken meslekten ihraç edilen ve üzerine kayıtlı iki telefon hattına örgütün şifreli haberleşme programı ByLock yüklendiği gerekçesiyle FETÖ'ye üyeliği suçundan 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası verilen firari Emrah G.'yi (38) yakalamak için araştırma başlattı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Terör polisi yaptığı çalışmada firari hükümlünün merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki gaybubet evinde saklandığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, Emrah G.'yü yakaladı.

Evde yapılan aramalarda tuşlu cep telefonu ve SIM kart ile bir bölümü kitapların arasına gizlenmiş 1000 dolar ve 625 lira ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.