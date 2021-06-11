FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen mahrem kadınların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Ilgın ilçesi ve kent merkezinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanla operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.