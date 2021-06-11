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Giriş Tarihi: 11.6.2021 12:26

’nün mahrem kadın yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

’da /PDY Silahlı Terör Örgütünün emniyet kadın mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen /PDY soruşturmaları kapsamında örgütün emniyet yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen mahrem kadınların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Ilgın ilçesi ve kent merkezinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanla operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kadınların 3'ünün örgütün şifreli haberleşme programı olan Bylock'u kullandıkları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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FETÖ’nün mahrem kadın yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
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