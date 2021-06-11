HSK eski Başkanvekili Yılmaz ve üyesi Şahin Yargıtay’a seçildi

HSK eski Başkanvekili Mehmet Yılmaz ve HSK eski üyesi Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyesi seçilmeleriyle ilgili karar 11 Haziran tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, "Hakim ve Savcılar Kurulu eski üyeleri Mehmet Yılmaz ve Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir" denildi.



İLK GENEL KURULDA SEÇİLMİŞLERDİ



Yılmaz ve Şahin, yeni HSK tarafından gerçekleştirilen ilk Genel Kurul toplantısında yapılan oylamayla 7 Haziran tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmişlerdi.



DAİRELERİ BELLİ OLDU



Yargıtay Birinci Başkanlığı, dairelerin kadrolarını ve iş yükünü göz önünde bulundurarak HSK'da seçilen 2 üyenin görev yerlerini belirledi.

Buna göre, Yargıtay Üyesi Mehmet Yılmaz 12. Ceza Dairesinde, Hüseyin Şahin ise 4. Ceza Dairesinde görevlendirildi. Ayrıca, Yargıtay'dan HSK'ya giden 3 üyenin de görev yer belirlendi. Buna göre, Alp Arslan 7. Ceza Dairesinde, Yaşar Şimşek 5. Ceza Dairesinde ve Mehmet Ademoğlu da 8. Ceza Dairesinde görevlendirilirken, Haluk Beşer Yargıtay Ceza Genel Kurulu Üyesi olarak görevlendirildi.