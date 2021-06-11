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Haberler Gündem Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı
Giriş Tarihi: 11.6.2021 19:33

İçişleri Bakanı Soylu, 'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı

AA
İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı

İçişleri Bakanı , Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki Türk bayrağını öpen çocuklar ve ile bir araya geldi.

Soylu, sosyal medya hesaplarından Cihan ve Saruhan'ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bayrak size çok yakışıyor... Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen , evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı... Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah."

Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaldırımda yürüyen Cihan ve Saruhan'ın, İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını öptükleri anlar yer almıştı.

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İçişleri Bakanı Soylu, Batman'da duvara asılı Türk bayrağını öpen çocukları ağırladı
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