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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:46 Son Güncelleme: 11.6.2021 10:47

SON DAKİKA: İyi Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
SON DAKİKA: İyi Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

’un ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

'un ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.



Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada bina yanındaki Atm'lerin yanında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık'ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM'sine isabet etti.

Başkan Mustafa Bıyık'ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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SON DAKİKA: İyi Partili Belediye Başkanı'na silahlı saldırı
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