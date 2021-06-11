MSB'den acı haber!

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 11 Haziran 2021 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan füze saldırısı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri yer aldı.
BAKAN KURUM'DAN TAZİYE MESAJI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Yıldırım Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerimiz Muhammed Ali Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun" dedi.