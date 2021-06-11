Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, CHP heyetine cevap verdi

Düzenlendiği basın toplantısında konuşan Başkan Asya, İlimizin ve halkımızın yararına olan çok güzel projelerin temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Aynı zamanda belediyecilik alanındaki tecrübeleriyle rol model olarak örnek aldığımız yerel yönetimlerden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye projelerin yansıra şehrin gelişimine katkı sağlayacak önemle konuları masaya yatırdıklarını aktaran Başkan Asya, şunları kaydetti:



"Halkımızın yararına olan çok güzel projelerin temel atma ve açılışlarını gerçekleştirdik. Aynı zamanda belediyecilik alanındaki tecrübeleri ile rol model olarak örnek aldığımız Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp mutluluğumuza ortak oldular.2 gün ilimizde ağırladığımız Sayın Genel Başkan Yardımcımıza projelerimizi takdim etmenin yanı sıra şehrimizin gelişimine katkı sağlayacak önemli konuları masaya yatırdık. Aynı zamanda görüştüğümüz konuları sahada inceleyerek çözüm gerektiren hususları sonuçlandırdık. Tabi bu yoğun ve verimli geçen programlarımız sırasında ilimizde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı milletvekilleri de halkımıza sunduğumuz bu güzel proje ve çalışmalarımızı, en iyi şekilde yaptıkları algı operasyonu ile gölgelemeye çalıştıklarını gördük."

AK PARTİNİN YÖNETİM ANLAYIŞI İLE ÜLKE KALKINDI



Başkan Asya, AK Parti'mizin yönetim anlayışı ile illerimizin ve ülkemizin nasıl bir gelişme kaydettiği inkar edilemeyecek şekilde gözler önünde olduğunu belirterek, "Bu süre içerisinde parti büyüklerimizin adeta bir denetim mekanizması oluşturmak üzere ülkemizin her bölgesindeki hizmetleri bizzat takip ederek vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır. Aynı tabloyu ilimizde de görüyoruz. Devlet büyüklerimizin ilimize gerçekleştirdiği her bir ziyaret bizi hizmet yolunda daha fazla motive edip güçlendirmiştir. İlimize yapılan her bir ziyarette yine ilimizin faydasına olacak hizmetlere vesile olmuştur " diye konuştu.

Bugüne kadar hep halktan kopuk olmuş, kuruluşundan bugüne ilimize gerçekleştirdiği ziyaretlerin parmak sayısını geçmediğini hatırlatan Başkan Feyat Asya, "Hatta Muş'un hangi bölgede bile olduğunu bilmeyen CHP Milletvekillerinin yalan, iftira ve algılarla ilimizdeki yatırım ve projeleri karalamaları aslında halka verdikleri değerin en iyi göstergesidir. Görev sürem içerisinde partimizin politikaları çerçevesinde ilimize altyapı ve üstyapı alanında devrim niteliğinde hizmetler gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Vatandaş odaklı bu hizmetlerimizi, ayda yılda bir buralara yolu düşen CHP muhalefetinin yalanlarına, algılarına kurban etmeyiz. Halka hizmeti Hakk'a hizmet bilerek çalışmalarımızla ihya ettiğimiz bu aziz şehrin kötü gösterilmesine müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Kaldırımlarda şov yaparak, halktanmış gibi görünen bu zihniyetin, fırsatı bulduklarında halkın başına neler yaptıklarını da gayet iyi biliyoruz' diyen Belediye Başkanı Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin 2 günlük yoğun geçen programının içerisinde sadece halk ekmek fabrikası açılışına gelmiş gibi bir algı oluşturmaları ve bu hizmeti küçümseyip, bunun üzerinden rant söylemlerini dillendirmelerine tek kelime ile 'YAZIKLAR OLSUN' diyorum. İşte klasik CHP zihniyeti budur. Oysaki birçok alanda temel atma ve açılışların olduğu gibi CHP zihniyetinin 1943 yılında camileri ve tarihi dokuları yerle bir ettikleri, bu yok etme çabaları ile yıktıkları Tarihi Muratpaşa Camimizi bizler yeniden aslına uygun restore edip hizmete sunuyoruz."