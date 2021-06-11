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Giriş Tarihi: 11.6.2021 14:07

PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.

Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla hendek barikat operasyonları döneminde Şırnak ili Cizre ilçesinde YPS ve gençlik yapılanması içerisinde silahlı olarak eylem ve faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak 08 - 09 Haziran 2021 günü Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 5 şüpheliden; 4 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 1 şüpheli adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakılmıştır. Terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama
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