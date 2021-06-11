Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir Elazığ'da

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Fırat Teknokent'te faaliyet gösteren firmalar ve akademisyenlerle buluşmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet Elazığ Valisi Erkaya Yırık'ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Demir, Valilik binasında yaptığı açıklamada, baba ocağı Elazığ'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

YOL HARİTASI ÇİZMEK İSTİYORUZ



Elazığ'da savunma sanayii alanında neler yapılabilir konusunda istişarelerde bulunmak ve yatırımcı firmalarla temasta bulunmak için Elazığ'a geldiklerini belirten Demir, "Sayın Milli Savunma Bakan yardımcımcımız ile beraber, hemşehrimizle beraber buradayız. Elazığ bir baba ocağı ziyareti yanında zaman zaman bulunduğumuz konum itibariyle Elazığımızda neler yapabiliriz, Elazığımızın kalkınması için sanayi alanında özellikle neler yapılabilir diye çeşitli istişarelerimiz zaman zaman oluyor. Bugün de özellikle ülkemizde giderek göz dolduran, öne çıkan savunma sanayii sistemi ile ilgili temaslarda bulunmak ve yine savunma sanayimizin çok değerli şirketleri, onların genel müdürleri ile beraber sahada olmak, birebir temasta bulunmak, neler yapılabileceğini istişare etmek, inşallah da bu istişare neticesinde ilimize ve ülkemize önemli katkılarda bulunması muhtemel projeler, iş alanları, işbirlikleri açmak üzere istişarede bulunmak, bir yol haritası çizmek istiyoruz." dedi.

"GELECEĞE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM"



Ziyaretin, geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Demir, "Geçmişte benzeri teşebbüslerimizde ufak da olsa bazı adımlar atabildik. Ama bu sefer daha umutluyuz. İnşallah savunma sanayii alanı başta olmak üzere sanayinin diğer alanlarında yetkinlik oluşturmak, sayın ticaret ve sanayi odası başkanımız ve ilgili kurulaşların da desteği ile burada bir varlık göstermek, üniversitemiz, araştırma kuruluşlarımız, sanayicilerimizle beraber ülkemize ve ilimize katkıda bulunmak ve ülkemizin bu teknoloji yolculuğunda pay sahibi olabilmek, bu gurura ortak olabilmek önemli. Buna vesile olabilirsek ne mutlu diyorum. Bugün bizi kabul eden sayın valimize, beraberimizdeki heyetimizdeki genel müdürlerimize, sayın bakan yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Bize eşlik ettiler. Böylece irademizin ne kadar güçlü olduğuyla ilgili bu da bir vesile oldu. İnşallah bu ziyaret sonrasında devamında adımları takip edip başarılı sonuçlar alırız ve meyvelerini görürüz." diye konuştu.