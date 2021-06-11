Sendikadan Sandal’a tepki sendika sokağa indi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, sendika ile el sıkışmasına rağmen büro elemanı 23 kadın personeli park bahçelere sürdü. Park Bahçelere sürülen bir bayan personel geçtiğimiz hafta görüşmek için gittiği Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlu'nun odasında uğradığı baskı sonucu sinir krizi geçirerek intihara teşebbüs etti.

Tüm bu yaşananlar üzerine Belediyede örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası eylem kararı aldı. Dün bir araya gelen yüzlerce sendika üyesi Bayraklı Belediyesine bağlı Bay Bel Şirketinin Özkanlar'daki binası önünde toplandı. Sendika, imzalanan toplu sözleşme maddelerine aykırı hareket eden şirket yöneticilerini istifaya davet etti. Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız, belediyenin çeşitli birimlerinde büro elemanı olarak görev yapan 23 bayan personelin Park Bahçelere sürüldüğünü hatırlattı. Sürgün listesinde yer alan torpilli 10 kişinin yönetim tarafından listeden çıkarıldığını belirten Yıldız; "Geriye torpili olmayan 10 bayan büro çalışanı kaldı. Onları da göndermemek için direniyoruz." Diye konuştu. Kadın çalışanların iş kanununda da belirtilen iş kodları dışındaki işlerde çalıştırılmaya zorlanmasına, sendika temsilcilerine ve sendika yöneticilerine yönelik tehdit ve hakaretlere boyun eğmeyeceklerini belirten Yıldız, şirket yönetimini uyardı.

SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE

Soruların çözümüne ilişkin adım atılmaması durumunda pazartesi gününden itibaren iş bırakma ve iş yavaşlatma da dahil olmak üzere çeşitli kitlesel eylemleri hayata geçireceklerini belirten Yıldız, Bayraklı halkına da mesaj verdi. "Bizler bu belediyenin işçileri olarak yıllardır size hizmet ediyoruz. Bugün kendi hakkımızı aramak için sokaklardayız." Diyen Yıldız; "Eğer yarın sizlere vereceğimiz hizmette aksaklık yaşanırsa, parkları temizleyemezsek, çöplerinizi alamazsak şunu kesinlikle unutmayın. Bunun sorumlusu işçiler değil Bayraklı Belediyesi ve onu yönetenlerdir." Dedi.

DEĞERİNİZ 100 BİN LİRA

İsim vermeden Başkan Yardımcısı Tülay Şaroğlunu da sert bir dille eleştiren Yıldız; "Özellikle şu an başkan yardımcısı konumunda olan bir şahıs hiç çekinmeden, korkmadan ve göğsünü gere gere DİSK gibi bir sendikanın işyeri temsilcisine 'sizi de sendikanızı da bitireceğiz' diyorsa sakın şunu unutmasın. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Aynı şekilde Sosyal Hizmetlere müdür olarak getirdikleri ve bu güne kadar nerede çalıştığı belli olmayan biri ise, sendikasının sözünden çıkmayan sözleşmesine sadık olan emekçilere hepinizin değeri 100 bin lira bile değil. Çıkarırız olur biter deyip bizi tehdit edemez." Diye konuştu. Yıldız ayrıca i kıyafetlerinin eksik verilmesi, izin ücretleri konusunda yaşanan sıkıntılar, toplu sözleşme ile kazanılan geriye dönük pirim haklarının ödenmemiş olması, vasıflı işçilerin vasıflarının verilmemiş olması gibi sorunların da çözüm beklediğini sözlerine ekledi.