SON DAKİKA: Abdullah Gül'ün danışmanı zehir zemberek sözlerle istifa etti: Bardağı taşıran son damla oldu...

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLERLE İSTİFA ETTİ

Raşit Aydın'ın açıklamaları şöyle:

Milli Görüş geleneğinin içinde, Refah Partisi, Fazilet Partisi'nde görev aldıktan sonra AK Parti içerisinde İstanbul teşkilatlarında ve yerel yönetimlerde bir dava adamı olarak vazife aldım. 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talebi üzerine, 2014 yılından başlayarak, bila bedel yaptığım danışmanlık görevini, bir süre önce "fiilen" bitirmiştim. Bu süre zarfında, Türkiye'nin yaşadığı birçok siyasi, ekonomik ve sosyal kültürel vakalara "hususi" manada da şahitlik ettim.

Ancak aramızdaki görüş ayrılıkları, kendilerinin önderlik ettiği yeni siyasi oluşum sürecinde arttı. Özellikle 15 Temmuz sonrası, FETÖ ve işbirlikçilerinin Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırılarının siyasi partiler iltisaskıyla oluğunu müşahede ettim. Bu çirkinlikler ve hukuksuzluklara da her seferinde karşı çıktım.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU"

Son olarak Türkiye'ye karşı yeni bir "Gezi" denemesi olarak sunulan, örgütlenen ve de ne yazık ki Abdullah Gül, Ali Babacan tarafından da desteklenen Boğaziçi Üniversitesi kalkışma eylemleri, bizim açımızdan bu ilişkiyi yürütülemez ve çekilemez hale getirdi.

HDP'nin kapatılmasına ilişkin davaya karşı geliştirilen ve ısrar edilen siyasi dil ve HDP'ye destek açıklamaları da bardağı taşıran son damla olmuştur.

Kendi isteğimle ve kararımla, bu nedenle 11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün danışmanlığı görevinden istifa ettiğimi ve herhangi bir ilişiğim kalmadığını açıklama gereği hasıl olmuştur.

Şartsız ve koşulsuz Türkiye Cumhuriyeti devletinin yanında ve emrinde olduğumu, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik her türlü saldırının ve iftiranın karşısında açıkça duracağımı bil vesile belirtiyorum. Baskılara rağmen de tweetlerimi silmedim. Silemezdim. Silmeyeceğim...

Benim kararıma karşı yapılacak her türlü açıklamaya karşı hukuki haklarım saklı kalmak kaydıyla, Kamuoyuna saygıyla bildiririm."