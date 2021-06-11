Son dakika: HDP’nin Esenyurt başkanları hakkında istenen ceza belli oldu

İstanbul'da HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ocak ayında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı Ercan Sağlam tutuklanırken, HDP ilçe eş başkanı Dilan Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam ve Kılıç hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, sanıklara "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.