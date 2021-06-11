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Giriş Tarihi: 11.6.2021 13:56 Son Güncelleme: 11.6.2021 13:59

Son dakika: HDP’nin Esenyurt başkanları hakkında istenen ceza belli oldu

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Son dakika: HDP’nin Esenyurt başkanları hakkında istenen ceza belli oldu

Esenyurt'ta HDP ilçe binasına düzenlenen operasyonda tutuklanan HDP Esenyurt ilçe eş başkanı Ercan Sağlam ile hakkında adli kontrol kararı verilen HDP ilçe eş başkanı Dilan Kılıç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Sağlam ve Kılıç hakkında “PKK silahlı terör örgütü üyeliği” ve “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istedi.

'da HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı'nda PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ocak ayında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan HDP ilçe başkanı Ercan Sağlam tutuklanırken, HDP ilçe eş başkanı Dilan Kılıç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlam ve Kılıç hakkındaki soruşturmayı tamamlandı. Savcılık, sanıklara "PKK silahlı terör örgütü üyeliği" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.
İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Son dakika: HDP’nin Esenyurt başkanları hakkında istenen ceza belli oldu
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