Son dakika: Mualla Irmak cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Şişli'de 42 yaşındaki Mualla Irmak'ın cesedi 25 Mart 2005'te yanında sekreter olarak çalıştığı jinekolog Op. Dr. M A.'nın muayenehanesinde bulundu. Ayakları ve ağzı koli bandıyla bantlı ve 23 yerinden bıçaklanan Irmak'ın ölmeden önce cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti. Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan savcılık uzun yıllar bir şüpheli tespit edememişti.
ŞÜPHELİ CEZAEVİNDE ÖLDÜ
2016'da yeniden dosyayı ele alan savcılık Mualla Irmak'ın atletindeki DNA'nın Serkan G.'ye ait olduğunu belirledi. Tutuklanan Serkan G., "Kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak dosya Yargıtay aşamasındayken Serkan G. cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybedince dava düşürülmüştü.
16 YIL SONRA YAKALANDI
Dosyayı kapatmayan Cumhuriyet Başsavcılığı, Mualla Irmak'ın ağzının kapatılması için kullanılan koli bandının üzerindeki parmak izinin sahibi bulmak için yeniden çalışma başlatmıştı. Derinleştirilen incelemeler sonucu parmak izinin 6 adet farklı sahte kimlik kullanan Irak vatandaşı Muhammet Kemal Majit B.'ye ait olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz 1 Aralık'ta tutuklanan şüpheli hakkında "Kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi.
SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan yargılamada sanık Muhammed B., hazır edildi. Sanık savunmasında, 'Olayla alakam yoktur. Ben tornacı dükkanında çalışıyordum. Serkan G., yan tarafta bulunan araç kiralama dükkanı vardı. Yabancı olduğum için bana sık sık harçlık veriyorlardı. Ayakkabı almak için Serkan G.'den yardım istedim oda beraber gidip almayı teklif etti.
'BIÇAKLAMAMI SÖYLEDİ'
Taksiyle gittik bir binaya girdik. Orası ofis tarzında bir daireydi kapıyı hanımefendi açtı. İçeriye girdik, ikisi bir odaya girdiler. Sonrasında boğuşma sesleri duydum, içeri gittim. Serkan Mualla'yı kucağında tutuyordu. Her yer kan içerisindeydi, Serkan'ın elinde iki tane bıçak vardı. Birini elime verdi diğerini de boğazıma dayadı 'Seni öldürürüm' dedi. Bıçağı Mualla'nın bacağına sapladım, Serkan paspas istedi olay yeri temizlendikten sonra çıktım.
'BİR SENE SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM'
Olaydan sonra Serkan bana 'Kimseye anlatırsan senide öldürürüm' dedi. Hanımefendinin öldüğünü bir yıl sonra öğrendim. Tehdit edildiğim için anlatamadım. Kesinlikle öldürme ve cinsel saldırı eylemlerinde bulunmadım.' dedi. Savunmanın ardından muayenede çalışan jinekolog Op. Dr. M.A., tanık olarak dinledi.
DOKTOR TANIK OLDU
İfadesinde, 'Şişli'deki muayenemdeydim saat 14.00 sularında Mualla Irmak'ın çalıştığı muayeneye gidiyordum. Gittiğimde kapıda hasta bekliyordu kapıyı çalmış ama açan olmamış. Anahtar ile içeri girdim. Herhangi bir olumsuzluk yoktu odama gittim. Biraz geçti, hasta dinlenme odasına gidince Mualla'yı yerde kanlar içerisinde ağzı ve kolları bantlı bir şekilde gördüm. Serkan daha önce muayeneye gelirdi Muhammed B.'i daha önce görmedim.
EŞİ KONUŞTU
Adli Tıptan verilen raporda benim DNA örneğimin çıkmasına ilişkin daha önce ifade vermiştim şimdi tekrar anlatmak istemiyorum. 'dedi. Söz alan Mualla Irmak'ın eşi, 'Eşim öldürüldükten sonra kayınvalidem üzüntüden vefat etti. Kayınpederim ilk önce felç geçirdi ve kısa süre sonra oda vefat etti. Bir ailenin yok olmasına sebep oldular herkesten şikayetçiyim. Dedi'
MÜTALLA VERİLDİ
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı 24 Mart 2005 yılında Kağıthane'de Mustafa Arslan'a ait olan kadın doğum muayenehanesinde meydana gelen olayda maktul Mualla Irmak'ın ağzı koli bandı ile sarılarak vücudunun çeşitli bölgelerinden 23 bıçak darbesiyle öldürüldüğü bildirildi. Mütalaada maktulün öldürülmeden önce cinsel saldırıya uğradığı maktulün üzerinden çıkan atlette Serkan Güvenç'e ait DNA'nın tespit edilmesi üzerine Serkan Güvenç hakkında "Adam öldürme, cinsel saldırı ve hürriyeti tehdit" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı ve cezaevinde yatarken öldüğü için davanın düşürülmesine karar verildiği daha sonra olay yerinde maktulün ağzının kapatıldığı koli bandında çıkan parmak izinin Irak vatandaşı olan sanık Muhammed B. olduğu ve sanığın altı farklı sahte isim kullandığı bilgisi aktarıldı.
10 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
Sanık yakalanıncaya kadar geçen 16 yıllık süreçte 6 farklı isim kullanması ve olayı 16 yıl boyunca gizlemesi sebebiyle cinsel saldırıda bulanan Serkan Güvenç ile ortak hareket ettikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle 765 sayılı eski kanun kapsamında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Duruşma mütalaaya karşı savunmanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.