Son dakika: Mualla Irmak cinayetinde yeni gelişme

'BİR SENE SONRA ÖLDÜĞÜNÜ ÖĞRENDİM'

Olaydan sonra Serkan bana 'Kimseye anlatırsan senide öldürürüm' dedi. Hanımefendinin öldüğünü bir yıl sonra öğrendim. Tehdit edildiğim için anlatamadım. Kesinlikle öldürme ve cinsel saldırı eylemlerinde bulunmadım.' dedi. Savunmanın ardından muayenede çalışan jinekolog Op. Dr. M.A., tanık olarak dinledi.

DOKTOR TANIK OLDU

İfadesinde, 'Şişli'deki muayenemdeydim saat 14.00 sularında Mualla Irmak'ın çalıştığı muayeneye gidiyordum. Gittiğimde kapıda hasta bekliyordu kapıyı çalmış ama açan olmamış. Anahtar ile içeri girdim. Herhangi bir olumsuzluk yoktu odama gittim. Biraz geçti, hasta dinlenme odasına gidince Mualla'yı yerde kanlar içerisinde ağzı ve kolları bantlı bir şekilde gördüm. Serkan daha önce muayeneye gelirdi Muhammed B.'i daha önce görmedim.

EŞİ KONUŞTU

Adli Tıptan verilen raporda benim DNA örneğimin çıkmasına ilişkin daha önce ifade vermiştim şimdi tekrar anlatmak istemiyorum. 'dedi. Söz alan Mualla Irmak'ın eşi, 'Eşim öldürüldükten sonra kayınvalidem üzüntüden vefat etti. Kayınpederim ilk önce felç geçirdi ve kısa süre sonra oda vefat etti. Bir ailenin yok olmasına sebep oldular herkesten şikayetçiyim. Dedi'

MÜTALLA VERİLDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı 24 Mart 2005 yılında Kağıthane'de Mustafa Arslan'a ait olan kadın doğum muayenehanesinde meydana gelen olayda maktul Mualla Irmak'ın ağzı koli bandı ile sarılarak vücudunun çeşitli bölgelerinden 23 bıçak darbesiyle öldürüldüğü bildirildi. Mütalaada maktulün öldürülmeden önce cinsel saldırıya uğradığı maktulün üzerinden çıkan atlette Serkan Güvenç'e ait DNA'nın tespit edilmesi üzerine Serkan Güvenç hakkında "Adam öldürme, cinsel saldırı ve hürriyeti tehdit" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı ve cezaevinde yatarken öldüğü için davanın düşürülmesine karar verildiği daha sonra olay yerinde maktulün ağzının kapatıldığı koli bandında çıkan parmak izinin Irak vatandaşı olan sanık Muhammed B. olduğu ve sanığın altı farklı sahte isim kullandığı bilgisi aktarıldı.

10 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

Sanık yakalanıncaya kadar geçen 16 yıllık süreçte 6 farklı isim kullanması ve olayı 16 yıl boyunca gizlemesi sebebiyle cinsel saldırıda bulanan Serkan Güvenç ile ortak hareket ettikleri anlaşılmıştır. Bu nedenle 765 sayılı eski kanun kapsamında 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Duruşma mütalaaya karşı savunmanın hazırlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.