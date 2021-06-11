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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir meslek grubuna daha müjdeyi verdi: Aşılama onlar için de başlıyor...
Giriş Tarihi: 11.6.2021 15:35 Son Güncelleme: 11.6.2021 15:51

Son dakika: Sağlık Bakanı bir meslek grubuna daha müjdeyi verdi: Aşılama onlar için de başlıyor...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir meslek grubuna daha müjdeyi verdi: Aşılama onlar için de başlıyor...

Son dakika haberine göre; Kuryeler ve kargo çalışanları da aşılama takvimine dahil edildi. Yarından itibaren kargo ve kurye görevini yerine getirenlerin aşılamalarına başlanacak. Müjde Sağlık Bakanı 'dan geldi.

Sağlık Bakanı ,aşılama müjdelerini vermeyi sürdürüyor. Berberler, kuaförler, kafe çalışanları, avukatlar derken bir meslek grubu daha sisteme dahil edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda kurye ve kargo çalışanlarının aşılama takvimine dahil edildiğini bildirdi.

"ARTIK İYİCE HIZLANDIK"

Bakan Koca'nın mesajı şöyle:

Kargo çalışanlarıyla kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz. Artık iyice hızlandık.

ŞEHİR İÇİ VE ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM ÇALIŞANLARININ DAHİL EDİLDİĞİNİ DE DUYURMUŞTU

Bakan Koca, son paylaşımından birkaç saat önce, "Şehir içi ve şehirlerarası ulaşım faaliyetlerinde çalışanlar ile taksi ve dolmuş esnafı da aşı programımıza dahil oluyor. Yarından itibaren aşılarını olabilirler." ifadeleri ile bir başka meslek grubuna müjdeyi vermişti.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir meslek grubuna daha müjdeyi verdi: Aşılama onlar için de başlıyor...
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