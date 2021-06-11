Tecavüzcüsünü öldürdü tahliye edildi! Teşhirci enişte, teyze ile yeğene dehşeti yaşatmış

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Canan Atlı SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla beyanda bulunan maktulün dini nikahlı eşi Sevgi Sınağ'ın ifadesi okundu. Sınağ, "Canan benim yeğenim olur. Canan İstanbul'da mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Ölen maktul benim dini nikahlı eşimdi. Bana çok şiddet uyguluyordu. banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti, korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenim olan Canan Atlı'ya "Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm" diyerek küfürler etmişti. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, onları öldürürüm demiş. Canan'la "Seni öldürürüm" diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" ifadelerine yer verildi.

Kendisine söz verilen sanık Canan Atlı, "Çocuklarım çok mağdur. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Canan Atlı hakkında adli kontrol şartları uygulanması koşuluyla tahliyesine karar verdi.