Tecavüzcüsünü öldürdü tahliye edildi! Teşhirci enişte, teyze ile yeğene dehşeti yaşatmış

Zeytinburnu'da geçen yıl teyzesinin dini nikahlı eşi Ali İhsan Ata'yı silahla öldüren Canan Atlı adli kontrol şartı uygulanarak tahliye edildi. Ölen adamın eşi Sevgi Sınağ, "Canan benim yeğenim. Mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Ölen maktul benim dini nikahlı eşimdi. Bana çok şiddet uyguluyordu. banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti, korkudan evi terk ettim. Canan'la "Seni öldürürüm" diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" dedi. Mahkemede, çocuklarının mağdur olduğunu dile getiren Canan Atlı'nın tahliye talebi kabul edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Zeytinburnu'nda 1 Temmuz 2020 tarihinde Canan Atlı'nın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktul Ali İhsan Ata'nın kendisinden para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu anlatıldı. Canan Atlı'nın, teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle dini nikahlı eşi olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği belirtildi. Atlı'nın çantasında bulunan silahı çıkartarak kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği aktarıldı. Canan Atlı'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Canan Atlı SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne talimatla beyanda bulunan maktulün dini nikahlı eşi Sevgi Sınağ'ın ifadesi okundu. Sınağ, "Canan benim yeğenim olur. Canan İstanbul'da mendil, kalem satıyordu, evlere temizliğe gidiyordu. Ölen maktul benim dini nikahlı eşimdi. Bana çok şiddet uyguluyordu. banyoda fotoğraflarımı çekip, sosyal medyada yayınlamıştı. Beni öldürecekti, korkudan evi terk ettim. Bunun üzerine yeğenim olan Canan Atlı'ya "Sevgi senin yüzünden evi terk etti, onu bulup getireceksin. Getirmezsen seni öldürürüm" diyerek küfürler etmişti. Canan'ı çocuklarıyla tehdit etmiş, onları öldürürüm demiş. Canan'la "Seni öldürürüm" diyerek zorla ilişkiye girmiş ve bu görüntüleri videoya çekmiş" ifadelerine yer verildi.
Kendisine söz verilen sanık Canan Atlı, "Çocuklarım çok mağdur. Tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Canan Atlı hakkında adli kontrol şartları uygulanması koşuluyla tahliyesine karar verdi.