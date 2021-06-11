Yerli otomobilin tasarımında birinci oldu

Şehiriçi kullanımında önemli bir yeri olması planlanan L6e Quadricycle (dört tekerlekli) segmentindeki yerli elektrikli otomobil tasarımı için açılan Bizim Çizgimiz Tasarım Yarışması'nda kazanan belli oldu. Yarışmaya katılan Muhammed Yasir Ekingen, halkın tercihiyle birinciliğe hak kazanırken 10 bin TL ödülün de sahibi oldu.

Elektrik - Elektronik Mühendisi, Akademisyen Dr. A. Özgür Polat'ın Çukurova Üniversitesi Teknokent'teki start-up girişimi Solvaytech, Güney Çelik A.Ş. ile yürüyen aksamı ve elektronik sistemlerini tamamladığı L6e Quadricycle (dört tekerlekli) segmentindeki yerli elektrikli otomobilin seri üretimi için çalışmalarına devam ediyor. Aracın gövde tasarımı için açılan Bizim Çizgimiz Tasarım Yarışması'na birçok yarışmacı 2D, 3D ve el çizimleri ile katıldı. Alanında uzman jüri üyelerinin puanlamasıyla 4 finalist belirlenirken, tasarımlar da halkın beğenisine sunuldu. Dijital ortamda yapılan oylama sonucu Muhammed Yasir Ekingen'in tasarımı birinci oldu.

Türkiye'nin L6E segmentindeki dört tekerlekli, ilk yerli üretim elektrikli aracı olması planlanan otomobil, priz ile elektrik üretmeye imkân tanıyan modüler pedal sistemi ve güneş paneliyle de şarj ediliyor. Gidon kontrollü olması planlanan araç, aynı zamanda modüler pedal sistemi ile şehir içi yolculuklarında olumsuz hava koşullarından etkilenmeden spor yapmaya da imkân tanıyor. Çevreci ve ekonomik yönü kadar sağlıklı yaşama katkısıyla ön plana çıkan yeni araç, aynı segmentteki diğer araçlardan ayrılıyor. İlk etapta elektrik destekli gidon sistemi bulunacak araçta, isteğe göre direksiyon sistemli versiyon da bulunacak.