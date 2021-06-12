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Giriş Tarihi: 12.6.2021 18:20 Son Güncelleme: 12.6.2021 19:03

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üst düzey heyet ’ya gitti

ANKARA
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üst düzey heyet Libya’ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey bir Türkiye heyeti, ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere ’ya gitti.

Dışişleri Başkanı başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor.

BÖLGESEL KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

Günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.

"DESTEĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN TRABLUS'TAYIZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu, "'ya ve Milli Birlik Hükümeti'ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle Trablus'tayız" dedi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya'ya resmi ziyarette bulunmaktadır. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üst düzey heyet Libya’ya gitti
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