Başkan Erdoğan’ın talimatıyla üst düzey heyet Libya’ya gitti

"DESTEĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN TRABLUS'TAYIZ"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuloğlu, "Libya'ya ve Milli Birlik Hükümeti'ne verdiğimiz desteği göstermek için güçlü bir heyetle Trablus'tayız" dedi.

DIŞİŞLERİNDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya'ya resmi ziyarette bulunmaktadır. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi.