Belediye başkanına ‘ihale’ kurşunu

Trabzon
'un Yomra
ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık
'a silahlı saldırı düzenlendi. Bıyık'ın, makam aracından inişi sırasında H.A. tarafından düzenlenen saldırıda kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti. Belediye binası önünde meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı, olayın ardından saldırıyı azmettiren T.K. isimli şahsın gözaltına alındığı açıklandı. Trabzon Valiliği, saldırının ihalesi iptal edilen Yomra Belediyesi Kültür Merkezi
inşaatından kaynaklandığını belirtti. Olayın azmettiricisi olan T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, polis kısa süre sonra saldırgan H.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.