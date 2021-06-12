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Giriş Tarihi: 12.6.2021

Belediye başkanına ‘ihale’ kurşunu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
'un ilçesi Belediye Başkanı 'a silahlı saldırı düzenlendi. Bıyık'ın, makam aracından inişi sırasında H.A. tarafından düzenlenen saldırıda kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti. Belediye binası önünde meydana gelen olayda kimsenin yaralanmadığı, olayın ardından saldırıyı azmettiren T.K. isimli şahsın gözaltına alındığı açıklandı. Trabzon Valiliği, saldırının ihalesi iptal edilen inşaatından kaynaklandığını belirtti. Olayın azmettiricisi olan T.K.'nın emniyetteki işlemleri sürerken, polis kısa süre sonra saldırgan H.A.'yı da yakalayarak gözaltına aldı.
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Belediye başkanına ‘ihale’ kurşunu
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