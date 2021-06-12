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Giriş Tarihi: 12.6.2021 23:24 Son Güncelleme: 12.6.2021 23:25

Dışişleri Bakanlığı: "Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz”

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Dışişleri Bakanlığı: Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG/SDG’nin ’de El Şifa Hastanesine yaptığı hain saldırıya tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında, "Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz” ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

şehir merkezine ve Amerikan Tıp Derneği destekli El Şifa Hastanesine ve Acil Bölümü'ne bugün (12 Haziran) PKK/YPG/SDG tarafından Tel Rıfat'tan yapılan, aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz. Hayatını kaybeden Suriyeli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
KANLI YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERMİŞTİR

Masum sivilleri ve Suriye halkına her koşulda hizmet vermek için yılmadan çalışan sağlık çalışanlarını top ve füzeyle hedef almaktan çekinmeyen PKK/YPG/SDG, terör örgütü kimliğini ve kanlı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Bu itibarla, uluslararası toplumu gerçekleri görmeye, farklı isimler altında faaliyet gösteren bu terör örgütüne desteklerini sonlandırmaya davet ediyoruz.

Milli güvenliğimize ve Suriyeli sivillere tehdit teşkil eden tüm terör örgütleriyle her zaman ve her yerde mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi yineliyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı: "Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz”
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